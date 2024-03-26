الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر

إصابة جندي إسرائيلي
إصابة جندي إسرائيلي
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1509 منهم خلال العملية البرية.اضافة اعلان
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