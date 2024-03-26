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الثلاثاء 26 آذار 2024
12:14 م
الاحتلال يعترف بإصابة 3130 عسكريا منذ 7 أكتوبر
إصابة جندي إسرائيلي
اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة 31 عسكريا في معارك غزة خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأقر جيش الاحتلال بإصابة 3130 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1509 منهم خلال العملية البرية.
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الاحتلال
غزة
طوفان الاقصي
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