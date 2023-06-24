قائد “فاغنر” يعلن التمرد ويعيد قواته من أوكرانيا واستنفار في موسكو

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قال قائد مجموعة فاغنر الروسية العسكرية الخاصة يفجيني بريجوجن إن قواته عبرت الحدود من أوكرانيا إلى روسيا، مضيفا أنهم مستعدون للمواصلة حتى النهاية في مواجهة الجيش الروسي.وذكر بريجوجن في تسجيل صوتي منشور على تطبيق تيليغرام أن مقاتلي فاغنر دخلوا مدينة روستوف في جنوب روسيا. وأضاف أنه ورجاله سيدمرون “كل من يعترض طريقهم”.واتهمت روسيا في وقت سابق، الجمعة، بريجوجن بالدعوة إلى “تمرد مسلح” بعدما زعم بدون أدلة أن القيادة العسكرية الروسية قتلت عددا ضخما من مقاتليه في ضربة جوية، وتعهد بالانتقام.من جهته، أكد الكرملين، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتلقّى “تقارير متواصلة” حول تطوّر الوضع إثر إعلان مجموعة فاغنر الانتفاض على قيادة الجيش الروسي.وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف لوكالات أنباء روسية إنّ “الأجهزة الخاصة، ووكالات إنفاذ القانون، أي وزارة الدفاع وجهاز الأمن ووزارة الداخلية والحرس الوطني، تُبلّغ الرئيس بشكل مستمرّ بالإجراءات المتّخذة لتنفيذ التعليمات التي أعطيت لها”.