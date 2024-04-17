الأربعاء 17 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لندن.. شرطي بريطاني يتعرض لعملية طعن

عنصر من الشرطة البريطانية (أرشيفية)
عنصر من الشرطة البريطانية (أرشيفية)
أعلنت الشرطة البريطانية أن أحد عناصرها في العاصمة لندن تعرض لعملية طعن أثناء استجابته لبلاغ عن وجود رجل يحمل سكينا.

وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية قتل بعد أن أصيب الضابط بجروح خطيرة في كتفه.اضافة اعلان

وذكرت الشرطة أن العناصر الآخرين قاموا بنزع سلاح المشتبه به واحتجزوه، وتم بعد ذلك نقل الضابط إلى المستشفى بواسطة خدمة الإسعاف في لندن. وهو في حالة مستقرة.

وأصيب المشتبه به أثناء الاعتقال وخرج من المستشفى، وهو الآن في حجز الشرطة.

وقال مساعد المفوض مات جوكس: "لقد أظهر هذا الضابط شجاعة هائلة في القبض على مشتبه به مسلحا بسكين. عندما زرته في المستشفى بعد إصابته، أذهلتني شجاعته وتواضعه. لم يكن يريد التحدث عن أفعاله، بل أراد الإشادة بمهنية مسعف الشرطة وزملائه الآخرين الذين قدموا له الإسعافات الأولية الحيوية، وألقوا القبض على المشتبه به". (روسيا اليوم)
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