لندن.. شرطي بريطاني يتعرض لعملية طعن

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وألقي القبض على رجل يبلغ من العمر 30 عاما للاشتباه في محاولته تنفيذ عملية قتل بعد أن أصيب الضابط بجروح خطيرة في كتفه.وذكرت الشرطة أن العناصر الآخرين قاموا بنزع سلاح المشتبه به واحتجزوه، وتم بعد ذلك نقل الضابط إلى المستشفى بواسطة خدمة الإسعاف في لندن. وهو في حالة مستقرة.وأصيب المشتبه به أثناء الاعتقال وخرج من المستشفى، وهو الآن في حجز الشرطة.وقال مساعد المفوض مات جوكس: "لقد أظهر هذا الضابط شجاعة هائلة في القبض على مشتبه به مسلحا بسكين. عندما زرته في المستشفى بعد إصابته، أذهلتني شجاعته وتواضعه. لم يكن يريد التحدث عن أفعاله، بل أراد الإشادة بمهنية مسعف الشرطة وزملائه الآخرين الذين قدموا له الإسعافات الأولية الحيوية، وألقوا القبض على المشتبه به". (روسيا اليوم)