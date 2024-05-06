الإثنين 06 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منصة لدحض المعلومات الكاذبة عن القضية الفلسطينية.. ماذا تعرف عن "Palianswers"؟

paliasnwers
منصة تفاعلية لمكافحة مناهضة الفلسطينيين

حقّقت قاعدة البيانات الرقمية Palianswers المختصة بدحض المعلومات الكاذبة حول القضية الفلسطينية عبر شبكة الإنترنت، تزايداً ملحوظاً في أعداد مستخدميها مع توافد آلاف الزوار على الموقع.

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وجاء اطلاق "Palianswers" ذات المصادر الجماعية المفتوحة والموثقة وبإسلوبها الواقعي والمقتضب، من قبل مجموعة من المتطوعين رداً على الانتشار الهائل للمعلومات المضللة والدعاية الكاذبة حيال مأساة الشعب الفلسطيني وعمليات الإبادة الجماعية المستمرة للمدنيين في قطاع غزة.


توفر قاعدة البيانات محتواها باللغة الانجليزية الذي يستهدف بشكل رئيسي الرأي العام الغربي ويوفر لهم المعلومات الدقيقة، كما يساهم في توحيد الرسائل المقدمة من قبل الجمهور العربي والداعم للقضية الفلسطينية على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركتها على مستوى عالمي.


وخلال الشهور القليلة الماضية، كانت قاعدة البيانات بمثابة أداة فعالة لتمكين المستخدمين من مواجهة طوفان كبير من حملات التضليل والدعاية ذات الرعاية الرسمية والتي تُستخدم كسلاح ضد الشعب الفلسطيني خاصة على منصات التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في العالم.


وتمتاز Palianswers بسهولة الوصول إليها عبر الموقع الإلكتروني: palianswers.com وصممت لتكون بمثابة منصة رقمية سلسة الاستخدام من قبل الزوار، لتثقيف الجمهور عبر الإنترنت حول القضايا الأساسية للقضية الفلسطينية مثل؛ تاريخ فلسطين والنكبة والاحتلال الإسرائيلي والتطهير العرقي المنهجي في الأراضي المحتلة والفصل العنصري بالإضافة إلى قضايا محورية أخرى.


كما تتسم Palianswers بالمرونة والديناميكية من حيث التصميم ما يسمح للمتطوعين بالمساهمة في مخزون متنامٍ من التفنيدات والطعون والإجابات الهادفة لإجلاء الحقيقة، بالإضافة إلى تقديم طلبات جديدة، في عملية تتم مراقبتها بعناية من قبل فريق التحرير لضمان الدقة وبما يكفل أيضاً تحديث محتوى المنصة وتوسيعه باستمرار ليبقى بالمرصاد ومتابعاً للروايات الكاذبة.


ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وثّق الصحفيون ارتفاعاً غير مسبوق في حملات التضليل القائمة على سرديات إسرائيلية مصممة لتجريد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وتشويه سمعته وحشد الدعم الشعبي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة باعتبارها أمراً مقبولاً، وخاصة في صفوف جماهير الدول الغربية.


وتُبنى هذه الحملات في الغالب، حول أساطير قديمة وروايات يرعاها الاحتلال، يمكن دحضها بالأدلة وبسهولة، ولكنها عملية تتسم بالصعوبة على المستخدم العادي بسبب الكم الهائل من المعلومات المضللة التي تتدفق ويتم نشرها عبر الإنترنت.


وتلتزم Palianswers بالعمل الجدي والحثيث لمعالجة الانتهاك الخطير لثقة الجمهور، وتكرس جهودها لتزويد المستخدمين بمعلومات موثقة ومرجعية مزودة بروابط للمصادر ذات الصلة، لتمكينهم من الانخراط في تيار أكبر لمكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.


وبالإضافة إلى سهولة البحث فيها، توفر قاعدة البيانات Palianswers محتوى حسب الموضوع وتغطي مجموعة واسعة من القضايا الأساسية المتعلقة بالأزمة الحالية، بالتزامن مع مواصلة جهودها الرامية لتوسيع شبكة المتطوعين الذين يعملون على إنشاء المحتوى لتعزيز الوصول إليه وترك التأثير المنشود.

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