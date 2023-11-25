وزير خارجية فنزويلا يهاجم نتنياهو: “بينما يقوم جيشه بالتطهير العرقي.. نجله يقضي عطلته في ميامي”- (تغريدة)

قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل مهاجما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي“.

وعبر حسابه على “إكس”، نشر الوزير الفنزويلي صورة قيل إنها ليائير نتنياهو أثناء قضائه عطلة في ميامي.

وأضاف جيل: “بينما يقوم الجيش الإسرائيلي بالتدمير والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن نجله يائير نتنياهو يقضي عطلة ممتعة في ميامي”.

وتابع: “هكذا هي الأوليغارشية في جميع أنحاء العالم”.

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Mientras el Primer Ministro de Israel, Benjamin Nentanyahu, orderna al Ejército Israelí perpetrar una campaña de exterminio y limpieza étnica contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, su hijo Yair Nethanyaju vive plácidamente en Miami, Estados Unidos.



Así funcionan las… pic.twitter.com/EF71kXqh55 — Yvan Gil (@yvangil) November 23, 2023

وأضاف: “القادة الصهاينة، دمى واشنطن، يدعون إلى التدخل العسكري، ويطالبون بالحصار الاقتصادي أو يدعون إلى الحرب ضد العزل، ويرسلون الشباب لقتل شباب آخرين”.وشدد جيل على أن نتنياهو ووزراءه ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية، وقال إن “التاريخ لن ينسى أبدا من كان المسؤول والمتواطئ في قتل أكثر من 15 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال. ويجب على العالم أن يتحرك ضد هؤلاء المرتزقة”.وبينما كانت الهجمات الإسرائيلية مستمرة على غزة، قيل إن نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، يائير نتنياهو، كان يقضي عطلة في ميامي.(الأناضول)