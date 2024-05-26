 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

670 قتيلاً على الأقل حصيلة الانهيارات الأرضية في غينيا

انهيارات أرضية في غينيا
انهيارات مهولة في غينيا تسفر على الأقل عن 670 قتيلاً

كشف مسؤول في الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن حصيلة انهيار التربة "المهول" في بابوا غينيا الجديدة قد تتجاوز 670 قتيلاً.


وبحسب هيئة الإذاعة الأسترالية، فأن الانهيار الأرضي الذي وقع يوم الجمعة دفن أكثر من 300 شخص ودمّر أكثر من 1100 منزل في قرية كاوكالام في إقليم إنغا، على بعد نحو 600 كيلومتر شمال غرب العاصمة بورت مورسبي.

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وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية بأن أكثر من ست قرى تضررت من الانهيار الأرضي في منطقة موليتاكا بالإقليم.


وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن الانهيار الأرضي دفن أكثر من 100 منزل، ومدرسة ابتدائية واحدة، ومتاجر صغيرة، وعدداً من الأكشاك، ودار ضيافة، ومحطة وقود.


وقالت منظمة كير أستراليا للإغاثة في وقت متأخر من أمس السبت إن ما يقرب من 4000 شخص يعيشون في المنطقة المتضررة، لكن العدد الفعلي للمتضررين قد يكون أعلى لأن المنطقة تشكل "ملاذاً للنازحين بسبب الصراعات" في المناطق المجاورة.


وأفادت منظمة كير بأن الانهيار الأرضي خلف حطاماً يصل عمقه إلى ثمانية أمتار على مساحة 200 كيلومتر مربع، مما أدى إلى قطع الطرق وجعل جهود الإغاثة صعبة.

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