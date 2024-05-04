أبو السعود ينفرد في صدارة لائحة التصنيف العالمي للجمباز الفني

خالد تيسير العميري

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عمان – تربع لاعب المنتخب الوطني للجمباز الفني أحمد أبو السعود، على قائمة التصنيف العالمي للجمباز الفني للرجال عن جهاز "حصان المقابض"، والصادر عن الاتحاد الدولي للعبة، مع ختام سلسلة بطولة كأس العالم 2024.وانفرد أبو السعود في المركز الأول بجمعه 85 نقطة، بعد تأهله التاريخي إلى دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بجمعه 85 نقطة، بعد احتساب أفضل ثلاث نتائج حققها في الجولات الأربع من سلسلة بطولة كأس العالم، حيث جمع 30 نقطة بإحرازه ذهبية جولة القاهرة، و25 نقطة من فضية جولة ألمانيا، و16 نقطة من حلوله خامسا في جولة أذربيجان، و30 نقطة من إحرازه ذهبية جولة قطر.وجاء الكازاخستاني ناريمان كوربانوف في المركز الثاني بـ66 نقطة، وكاي لي الصين تايبيه في المركز الثالث برصيد 58.5 نقطة، واستقر الكوري الجنوبي وونغ هور في المركز الرابع برصيد 45 نقطة، يليه الفرنسي بينجامين أوسبيرغر خامسا برصيد 44 نقطة، فيما حل جان هو شياو من الصين تايبيه سادسا برصيد 37 نقطة، وحل الأوكراني إليا كوفتون والألباني ماتفي بيتروف في المركزين السابع والثامن تواليا برصيد 31 نقطة لكل منهما، فيما جاء الأميركي ستيفن نيدوريسك في المركز التاسع برصيد 27.5 نقطة، وحل الكازاخستاني زينولا إدريسوف عاشرا برصيد 25 نقطة.وقال أبو السعود في معرض رده على استفسارات "الغد": "صدارتي للتصنيف العالمي جعلت كل الصعوبات والتحديات السابقة أمرا سهلا وحافزا للمضي قدما نحو الأمام"، لافتا إلى أن ذلك بات يشكل تحديا جديدا بالنسبة له، خاصة مع وصوله إلى القمة وسعيه الجاد للحفاظ عليها، في مهمة تبدو أكثر صعوبة بالنسبة إليه.وما يزال أبو السعود، ينتظر دعما ورعاية من شركات القطاع الخاص، لمواصلة مسيرته على جهاز "حصان المقابض"، خصوصا وأنه أصبح اليوم أول لاعب عربي يتربع على صدارة التصنيف العالمي والمصنف الأول على كأس العالم، حيث سيبقى محافظا عليه حتى نهاية الجولات الأربع الجديدة من سلسلة بطولة كأس العالم في الثلث الأول من العام المقبل.ويبحث أبو السعود تحت قيادة مدربه الأرميني جورجن سيريكانيان، عن ظهور مميز في مشاركته المرتقبة بالنسخة الحادية عشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني للشباب والرجال، والتي تستضيفها أوزبكستان في الفترة من 16 إلى 19 أيار (مايو) الحالي، حيث كان أبو السعود أحرز الميدالية الفضية في النسخة العاشرة من بطولة آسيا للجمباز الفني، والتي احتضنتها سنغافورة صيف العام الماضي، علما بأنه سبق له أيضا إحراز الميدالية الذهبية في بطولتي منغوليا 2019 وقطر 2022.وتشكل البطولة محطة تحضيرية مهمة لأبو السعود، الذي يتأهب للمشاركة في منافسات الجمباز عن جهاز حصان المقابض بدورة الألعاب الأولمبية 2024، والتي تحتضنها العاصمة الفرنسية باريس بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين، للمرة الأولى في تاريخه.