 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

أبو يمن.. مشوار حافل بـ"الطاولة" توج بالتأهل إلى الأولمبياد

اللاعب الأولمبي بكرة الطاولة زيد أبو يمن - (من المصدر)
اللاعب الأولمبي بكرة الطاولة زيد أبو يمن - (من المصدر)
عمان - نقش نجم المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن اسمه بحروف من ذهب، عندما انتزع بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمخصصة لمنطقة غرب آسيا، وذلك في التصفيات التي جرت في مدينة السليمانية العراقية قبل أيام.اضافة اعلان
وانضم أبو يمن إلى كوكبة اللاعبات (الأميرة زينة راشدة وجاكلين الدقم وتتيانا النجار وناديا رشاد)، اللواتي مثلن الأردن في الدورات الأولمبية.
بدأ أبو يمن ممارسة كرة الطاولة وهو في سن السادسة من عمره، وقد تعلق باللعبة من خلال (والده) يوسف، الذي كان في تلك الفترة لاعبا ومن ثم مدربا في فريق الأرثوذكسي، حيث بدأ زيد بمشاركة فرق الأرثوذكسي في البطولات المحلية للفئات العمرية، قبل أن يلتحق بصفوف المنتخب الوطني في العام 2004، عندما شارك في بطولة قبرص الدولية، وحقق من خلالها المركز الثاني، ثم شارك في بطولة القدس الدولية التي أقيمت في اليمن في العام 2009، ونال المركز الثاني، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في الأردن ونال المركز الثالث، كما شارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية (تصفيات غرب آسيا)، التي جرت في الأردن في العام 2009، ونال المركز الأول، ثم عاد وشارك في بطولة قبرص الدولية في الأعوام 2011 و2014، وساهم في حصول المنتخب الوطني على المركز الثالث، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في العراق في العام 2013، وحقق المركز الثالث.
وشارك أبو يمن في بطولة صلالة الدولية الي جرت في سلطنة عمان في العام 2017، ونال المركز الأول، مثلما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا في العام 2016، في هونغ كونغ، وحقق المركز الثالث، كما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا التي جرت في عمان 2020، وحقق المركز الثالث.
وتتزين سيرة أبو يمن الرياضية بمشاركته في أربع بطولات للعالم (2010 في روسيا، و2011 في هولندا، و2018 في السويد، و2019 في هنغاريا)، كما شارك في ثلاث بطولات آسيوية (2011 في الهند، و2017 في الصين، و2019 في أندونيسيا).
وتشير سجلات الاتحاد الأردني إلى أن أبو يمن أول لاعب أردني يحصد كافة ألقاب بطولة المملكة الفردية والجماعية لكافه الفئات العمرية وهي بطولة المملكة لفئة تحت 12 سنة في العام 2005، وبطولة المملكة لفئة تحت 15 سنة في الأعوام 2006، و2007، و2008، وبطولة المملكة لفئة تحت 18 في الأعوام 2009، و2010، و2011، وبطولة المملكة لفئة تحت 21 سنة في الأعوام 2012، و2013، و2014، وبطولة المملكة لفئة الرجال في الأعوام 2012، و2013، و2015، و2016، و2017، و2018، و2019، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في الأعوام 2010، و2011، و2012، و2014، و2015، و2016 و2021، و2022 و2024، مع النادي الأرثوذكسي، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني عامي 2017، 2018 مع نادي يرموك عمان، وأفضل تصنيف دولي للاعب أردني في شهر آذار (مارس) للعام 2020.
 وساهم أبو يمن في تحقيق نتائج قوية مع الفرق التي احترف معها، حيث حقق المركز الأول ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2018 مع نادي السيب، والمركز الثاني ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2019 مع نادي السيب أيضا، وساهم بتأهل فريق المعادي المصري إلى الدور الحاسم في دوري المحترفين مطلع العام الحالي، وكرر ذلك مع فريق دمنهور المصري في الموسم الحالي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
9083658e-7156-4c44-bbf4-5439c3c0272e

15 ميدالية ملونة للأردن مع ختام اليوم الأول للبطولة العربية للمصارعة

منذ7 ساعة
abce1f6b-2ab7-4f0d-a18d-f42aea08480d

الأرثوذكسي يتخطى الحسين إربد بدوري المحترفات

منذ8 ساعة
صراع على الكرة بين لاعبي الوحدات وشباب العقبة في لقاء سابق - (من المصدر)

الوحدات والرمثا يتسلحان بالتاريخ أمام شباب العقبة والجليل

منذ8 ساعة
جانب من تتويج منتخبات السيدات الفائزات بالمراكز الأولى من بطولة غرب آسيا لـ”الطائرة” الشاطئية-(الغد)

الأنظار تتجه من "شاطئية طائرة" غرب آسيا إلى العربية

منذ8 ساعة
الاتحاد العربي للمصارعة

إشادة عربية بتنظيم الأردن لبطولة المصارعة

منذ8 ساعة
لوحات اعلانية للشركة الراعية في الموسم الماضي - (أرشيفية)

تطلعات بإيجاد شركة راعية للموسم الكروي الجديد

منذ8 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

ماذا بعد وفاة الرئيس رئيسي؟‏

ترجمات |22 أيار 2024
متظاهرون في برلين يحملون يافطة تقول: معاداة الصهيوني لا تساوي معاهدة السامية - (أرشيفية)

‏إسرائيل كدولة قومية يهودية ومعاداة السامية‏

ترجمات |21 أيار 2024
انقسام اسرائيلي داخلي

هل تنقسم " اسرائيل" إلى دولتين؟؟

ترجمات |21 أيار 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت (يسار) في حوار مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن - (أرشيفية)

لدى الزعيم الإسرائيلي "الذي لا غنى عنه" اقتراح "لليوم التالي" في غزة‏

ترجمات |20 أيار 2024
النائب السابق آلن دانكن من حزب "المحافظين"، قد يطرد بسبب معارضته "المتطرفين" المؤيدين لإسرائيل في الحزب - (المصدر)

المحافظون البريطانيون منقسمون بشدة حول الحرب في غزة وإسرائيل

ترجمات |20 أيار 2024
أرشيفية

تسليح معاداة السامية يعرض اليهود للخطر‏

ترجمات |20 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
357d9064-45d5-48e2-a175-11ae3be899c4 (1)

1946

يعشقون الأرض أكثر 22 أيار 2024

hajjaj

حلوان القرض 21 أيار 2024

حمزة حجاج - حلوان القرض

هوس التصوير 20 أيار 2024

هوس التصوير

مجاعة الحرب في غزة 19 أيار 2024

حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

الراتب! 18 أيار 2024

حمزة حجاج - الراتب
 