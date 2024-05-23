أبو يمن.. مشوار حافل بـ"الطاولة" توج بالتأهل إلى الأولمبياد

بلال الغلاييني

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عمان - نقش نجم المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن اسمه بحروف من ذهب، عندما انتزع بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والمخصصة لمنطقة غرب آسيا، وذلك في التصفيات التي جرت في مدينة السليمانية العراقية قبل أيام.وانضم أبو يمن إلى كوكبة اللاعبات (الأميرة زينة راشدة وجاكلين الدقم وتتيانا النجار وناديا رشاد)، اللواتي مثلن الأردن في الدورات الأولمبية.بدأ أبو يمن ممارسة كرة الطاولة وهو في سن السادسة من عمره، وقد تعلق باللعبة من خلال (والده) يوسف، الذي كان في تلك الفترة لاعبا ومن ثم مدربا في فريق الأرثوذكسي، حيث بدأ زيد بمشاركة فرق الأرثوذكسي في البطولات المحلية للفئات العمرية، قبل أن يلتحق بصفوف المنتخب الوطني في العام 2004، عندما شارك في بطولة قبرص الدولية، وحقق من خلالها المركز الثاني، ثم شارك في بطولة القدس الدولية التي أقيمت في اليمن في العام 2009، ونال المركز الثاني، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في الأردن ونال المركز الثالث، كما شارك في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية (تصفيات غرب آسيا)، التي جرت في الأردن في العام 2009، ونال المركز الأول، ثم عاد وشارك في بطولة قبرص الدولية في الأعوام 2011 و2014، وساهم في حصول المنتخب الوطني على المركز الثالث، ثم شارك في بطولة كأس الاتحاد العربي التي جرت في العراق في العام 2013، وحقق المركز الثالث.وشارك أبو يمن في بطولة صلالة الدولية الي جرت في سلطنة عمان في العام 2017، ونال المركز الأول، مثلما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا في العام 2016، في هونغ كونغ، وحقق المركز الثالث، كما شارك في التصفيات الأولمبية عن منطقة غرب آسيا التي جرت في عمان 2020، وحقق المركز الثالث.وتتزين سيرة أبو يمن الرياضية بمشاركته في أربع بطولات للعالم (2010 في روسيا، و2011 في هولندا، و2018 في السويد، و2019 في هنغاريا)، كما شارك في ثلاث بطولات آسيوية (2011 في الهند، و2017 في الصين، و2019 في أندونيسيا).وتشير سجلات الاتحاد الأردني إلى أن أبو يمن أول لاعب أردني يحصد كافة ألقاب بطولة المملكة الفردية والجماعية لكافه الفئات العمرية وهي بطولة المملكة لفئة تحت 12 سنة في العام 2005، وبطولة المملكة لفئة تحت 15 سنة في الأعوام 2006، و2007، و2008، وبطولة المملكة لفئة تحت 18 في الأعوام 2009، و2010، و2011، وبطولة المملكة لفئة تحت 21 سنة في الأعوام 2012، و2013، و2014، وبطولة المملكة لفئة الرجال في الأعوام 2012، و2013، و2015، و2016، و2017، و2018، و2019، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني في الأعوام 2010، و2011، و2012، و2014، و2015، و2016 و2021، و2022 و2024، مع النادي الأرثوذكسي، والمركز الأول ببطولة الدوري الأردني عامي 2017، 2018 مع نادي يرموك عمان، وأفضل تصنيف دولي للاعب أردني في شهر آذار (مارس) للعام 2020.وساهم أبو يمن في تحقيق نتائج قوية مع الفرق التي احترف معها، حيث حقق المركز الأول ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2018 مع نادي السيب، والمركز الثاني ببطولة الدوري العماني للمحترفين العام 2019 مع نادي السيب أيضا، وساهم بتأهل فريق المعادي المصري إلى الدور الحاسم في دوري المحترفين مطلع العام الحالي، وكرر ذلك مع فريق دمنهور المصري في الموسم الحالي.