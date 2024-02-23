اجتماع مهم لرؤساء أندية المحترفين بضيافة مغير السرحان غدا

يحيى قطيشات

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وسيتم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا التي تهم الأندية وخصوصا المتعلقة بمستحقات الأندية، وعدد من الأمور التي تتعلق بالعلاقة مع الاتحاد، في ظل تأجيل اتحاد الكرة الاجتماع مع رؤساء الأندية، وعدم تحديد موعد جديد حتى الآن، إضافة لرفض الأندية الاقتراح من اللجنة التنفيذية والذي جاء عن طريق أحد أعضاء الاتحاد، بدعم أندية المحترفين الـ12 بمبلغ نصف مليون دينار، على أن يتم صرفها بآلية مختلفة عن آليات الدعم المتعارف عليها.و اقترح الاتحاد صرف نصف مليون لجميع أندية المحترفين، بحيث يحصل النادي على دفعة أولى قد تصل إلى 15 ألف دينار، على أن يوزع باقي المبلغ كدفعة ثانية على الأندية كل وفق مصروفاته ونفقاته، وهذا ما لم تقبله الأندية وطلبت حسب المعلومات المتوفرة بصرف مليون ونصف من الدعم الذي دخل صندوق الاتحاد من الحكومة والقطاع الخاص بعد انجاز النشامى في كأس آسيا ٢٠٢٣.وتطالب الأندية اتحاد الكرة بضرورة ايجاد راع للدوري، اضافة للعديد من القضايا.وشكل الاجتماع الأخير لرؤساء الأندية والذي عقده في مقر نادي الوحدات الاسبوع الماضي، نقطة مهمة في توحيد صف الأندية بالمطالبة بدعم مالي فوري وكبير، في ظل رفد صندوق الاتحاد بمبالغ من دعم الحكومة والشركات الخاصة والجائزة الآسيوية عقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب "النشامى" في منافسات بطولة كأس آسيا 2023.واتفقت الأندية على مواجهة الاتحاد "بنفس واحد وكلمة واحدة"، من خلال توحيد الخطاب في مختلف المناسبات.