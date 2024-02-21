الأربعاء 21 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الفيصلي يعود لسكة الانتصارات بفوزه على مغير السرحان

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قصي المنصوري لاعب النادي الفيصلي
عاد الفيصلي لسكة الانتصارات بفوزه على مستضيفه مغير السرحان بهدفين نظيفين، في مباراة شهدت تألق البديل الشاب قصي المنصوري.اضافة اعلان
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