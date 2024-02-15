الخميس 15 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رؤساء أندية المحترفين يهنئون بإنجاز "النشامى" ويجتمعون مع الاتحاد

جانب من لقاء جمع بين الفيصلي والوحدات في دوري المحترفين- (من المصدر)
جانب من لقاء جمع بين الفيصلي والوحدات في دوري المحترفين- (من المصدر)
 رفع رؤساء أندية المحترفين برقية تهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بمناسبة الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى بعد حصوله على وصافة بطولة كأس آسيا 2023، في البطولة التي اختتمت مؤخرا في العاصمة القطرية الدوحة، كما قدموا التهنئة لسمو الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد، وسمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم. اضافة اعلان
وخلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر نادي الوحدات ناقش رؤساء أندية المحترفين العديد من الأمور والمواضيع التي تخص كرة القدم الأردنية، والصعوبات التي تواجه الأندية في الموسم الحالي،
وتمحور الاجتماع حول الدعم المادي المطلوب من اتحاد الكرة، خصوصا مع تفاقم أزمة أندية المحترفين بشكل واضح، حيث تسببت المشكلة المالية والصعوبات في عدم إيجاد مصادر دعم تساهم في سد جزء من الاحتياجات الشهرية للأندية، وتأمين مستحقات اللاعبين المتراكمة منذ أشهر، إضافة لتسديد الديون للاعبين والأجهزة الفنية في قضايا محكوم فيها سابقا، في ظاهرة سلبية للفرق من حيث عدم الانتظام في التدريبات والغيابات المستمرة، واستقالة العديد من الأجهزة الفنية للفرق.
 وفمهت "الغد" أن المقترحات التي طرحت في الاجتماع ركزت على تنسيق المواقف، والمطالب التي سيطرحها رؤساء الأندية خلال الاجتماع المهم الذي سيعقد مع أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الذي ينتظر أن يعقد في غضون الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشهد حلا جذريا لازمة الأندية المالية، بعد أن تلقت الاندية خلال اليومين الماضيين اشارات ووعودا مهمة جدا من المسؤولين في الاتحاد باتجاه توجيه الدعم المادي المجزي للاندية تقديرا لدورها فيما تحقق من انجازات لمنتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، وفي ظل التوقفات التي صاحبت مباريات دوري المحترفين من أجل تحضيرات منتخب النشامى وحمل صناديق الأندية اعباء مالية كثيرة زادت من معاناتها نظرا للنفقات الشهرية الكبيرة التي تترتب على الأندية.
وعقب الإنجاز غير المسبوق الذي حققه منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا 2023، بالحصول على مركز الوصافة، ونيل جائزة مالية قدرها 3 ملايين دولار، والدعم الحكومي البالغ مليون ونصف المليون دينار، والدعم الوارد للاتحاد من شركات القطاع الخاص، وانتعاش الوضع المالي، وجدت إدارات الأندية أن الوقت أصبح مناسبا لوقفة سريعة من الاتحاد نحو الأندية التي ضحت كثيرا من أجل المنتخب الوطني، كما أن أصحاب الإنجاز الكبير وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني في واحدة من أكبر وأقوى البطولة في القارة الآسيوية هم لاعبو الأندية.
وشارك في الاجتماع أندية الوحدات، الفيصلي، السلط، الأهلي، مغير السرحان، سحاب، شباب الأردن، الحسين إربد، الجليل، فيما فوضت أندية الرمثا ومعان والعقبة الحضور نيابة عنهم في هذا الاجتماع.
 وعرض معظم رؤساء الأندية المعاناة الصعبة لواقع الفرق في هذه المرحلة، خصوصا فيما يتعلق بامتناع اللاعبين عن حضور التدريبات لعدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
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