الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

اختبار جديد لإدارة الوحدات لحل إشكالية العوضات

لاعب فريق الوحدات أنس العوضات - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب فريق الوحدات أنس العوضات - (تصوير: أمجد الطويل)
 تقع على إدارة نادي الوحدات مهمة حل الخلاف الحاصل بين المدير الفني لفريق الكرة رشيد جابر، واللاعب أنس العوضات، من أجل أن يسير مركب الفريق بأمان نحو تحقيق أهدافه في الموسم الحالي، وأهمها استعادة لقب دوري المحترفين الغائب عن خزائن النادي لموسمين متتاليين، إضافة إلى المنافسة والظفر بلقب كأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخ النادي.اضافة اعلان
وكان العوضات، دخل في خلاف مع المدرب العماني جابر خلال الفترة الماضية، بعد أن أبدى اللاعب البالغ من العمر 25 عاما ردة فعل غير متوقعة منه، عقب استبداله في الشوط الثاني من مباراة "الكهرباء: بالبطولة الآسيوية في عمان، لتتوتر بعد ذلك الأمور، ويطلب المدرب إبعاد اللاعب عن التدريبات، وعن قائمة الفريق حتى نهاية الموسم، بحسب الأخبار الواردة من النادي.
وتشير المعلومات، إلى أن العوضات لن يكون ضمن قائمة الوفد المسافرة إلى العراق في اليومين المقبلين، من أجل خوض مباراة "الكهرباء" ضمن الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، ما يجعل "الأخضر" في تحد صعب لاجتياز منافسه والتقدم خطوة للأمام في البطولة القارية.
واتضحت الحاجة كثيرا لحلول العوضات وانطلاقاته من طرفي الهجوم بتشكيل الخطورة المستمر على المنافس، وذلك خلال مباراة أول من أمس أمام السلط بدوري المحترفين، عندما عجز بعض زملائه عن تهديد مرمى المنافس، رغم امتلاكهم الكرة من دون حلول مباشرة على المرمى، في الوقت الذي غاب فيه العوضات أيضا عن المباراة السابقة بالدوري أمام شباب الأردن.
ولم تنجح الإدارة خلال الفترات الماضية في مواجهة تحديات ومشاكل واجهت فريق الكرة منذ بداية الموسم الحالي بالصورة المثالية، حيث أبدى عدد كبير من الجماهير عتبهم على الإدارة نظير عدم قدرتها على التعامل مع ملفات مهمة أربكت  أوضاع الفريق وصورته أمام جماهيره.
ومن أبرز تلك التحديات، القضية التي كانت بين المدرب السابق للفريق، البوسني داركو نيستوروفيتش واللاعب ذاته، حيث كانت العلاقة متوترة بينهما أيضا، لتنتهي القصة في فترة معينة، قبل أن يعلن المدرب الرحيل في وقت مفاجئ، مع احتمالية أن يكون العوضات سببا في ذلك.
ولم تتكتم إدارة النادي على الخلاف الذي حصل في رحلته إلى الكويت لمواجهة فريق الكويت بكأس الاتحاد الآسيوي، حيث نشب خلاف بين حارس المرمى عبد الله الفاخوري ومدرب اللياقة البدنية في الفريق، لتتخذ الإدارة قرارا عاجلا ومتسرعا وقتها بإعادة اللاعب إلى الأردن، من دون أن تسير في مراحل لتطويق الخلاف بين الطرفين.
وتتمنى جماهير النادي، إيجاد حل سريع وفوري لقضية العوضات مع المدرب، بغية عودته لصفوف الفريق بأسرع وقت ممكن، نظرا للحلول التي يمتلكها اللاعب على الصعيد الفني، مع تمنياتها بأن يكون هناك ضوابطا للاعب ولبقية زملائه بعدم   تعدي حدودهم، والقيام بأدوارهم من دون تقصير.
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