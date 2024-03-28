الخميس 28 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

السلط يتطلع لمواصلة التفوق على سحاب بـ"المحترفين" الليلة

لاعب السلط محمد غانم يمرر الكرة أمام لاعب سحاب أحمد أبو كبير بلقاء الذهاب - (من المصدر)
لاعب السلط محمد غانم يمرر الكرة أمام لاعب سحاب أحمد أبو كبير بلقاء الذهاب - (من المصدر)
 تنتظر فريق السلط فرصة ثمينة في التقدم على سلم الترتيب، ومواصلة الصحوة بدوري المحترفين للموسم الكروي 2023-2024، وذلك عندما يستقبل على ملعبه نظيره سحاب عند الساعة العاشرة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة.اضافة اعلان
ويملك السلط أملا جيدا في استغلال الحالة السلبية التي يعيش بها منافسه الذي يقبع بالمركز الثاني عشر والأخير، وإضافة النقاط الثلاث إلى رصيده، علما بأنه يحتل المركز التاسع برصيد 13 نقطة، فيما يملك سحاب 9 نقاط فقط، متذيلا للترتيب.
وانطلقت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى بالجولة، والتي جمعت مغير السرحان وشباب العقبة على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتستكمل مباريات الجولة غدا بإقامة مواجهتين، إذ يواجه شباب الأردن نظيره الرمثا على ستاد عمان الدولي، والحسين إربد ومعان على ستاد الحسن، على أن يلعب الجليل مع الأهلي يوم بعد غد على ستاد الحسن أيضا، فيما تقام القمة المرتقبة بين الفيصلي والوحدات على ستاد عمان باليوم ذاته، علما بأن جميع المباريات تنطلق عند الساعة العاشرة والنصف مساء.
وبالعودة إلى أجواء المباراة، فإن تفوق السلط تاريخيا واضح على منافسه سحاب، وتحديدا ببطولة الدوري، حيث التقيا في 7 مناسبات، تمكن السلط من الفوز في 5 مناسبات، مقابل حضور نتيجة التعادل في مرة، وفوز سحاب بمرة وحيدة، وسجل "الرهيب" 17 هدفا واستقبل 4 أهداف فقط.
وكما يعد الفوز التاريخي الأكبر للسلط منذ بدأ مشاركاته بالمحترفين بالموسم 2018-2019، حيث فاز في الموسم 2020 على سحاب بنتيجة ثقيلة وصلت إلى 7 أهداف مقابل هدف، بالمواجهة التاريخية الأولى بينهما في مصاف أندية الكبار، ما جعل للفريق مكانة كبيرة في الموسم المذكور، وأنهاه بالمركز الرابع.
ويأمل السلط أيضا برفقة المدرب عمار الزريقي، في مواصلة الصحوة التي حصلت معه مؤخرا، بعد أن فاز في آخر مبارياته بالبطولة على شباب الأردن، وقلب الطاولة عليه بمستوى فني مميز، ما يرجح كفة الفريق الليلة في تحقيق فوز يعزز من حظوظه بالابتعاد قليلا عن شبح الهبوط.
وأظهر السلط، أنه قادر على إكمال صحوته، خاصة في ظل خوضه اللقاء على ملعبه، إذ تميل الكفة لصالحه عندما يلتقيان على ملعب السلط معقل مواجهة الليلة، فيما يبرز من الفريق كل من: قتيبة دعسان، عصام سميري، محمد زريقات، محمد مصطفى، عبد الله المناصرة، حمد البلاونة، خالد العسولي، عميد صوافطة، محمد غانم، عبد الله ذيب وعدي القرا.
وعلى الطرف الآخر، يسعى فريق سحاب تحت قيادة المدرب محمد المحارمة، إلى تسجيل الفوز الأول له بمرحلة الإياب، والثاني ببطولة الدوري بشكل عام، بعد سلسلة طويلة من النتائج السلبية، ساهمت في وقوع الفريق بمطبات عديدة جعلته بالمركز الأخير، ومرشح بقوة للهبوط.
ويعول المحارمة على العامل النفسي الذي يستعد من خلاله الفريق إلى رسم طريق جديدا له بالبطولة، بعد أن تحسنت الأمور المالية قليلا بالفترة الماضية، ما جعل تدريبات سحاب منتظمة.
ومن المتوقع أن يعتمد المحارمة في قائمته الأساسية على كل من: وليد عصام، حسام أبو سعدة، رواد أبو خيزران، إيهاب الخوالدة، عمر قنديل، خالد الردايدة، ورد البري، محمد طنوس، حمزة الصيفي، أحمد العيساوي وأحمد أبو كبير.
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