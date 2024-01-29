الضائقة المالية تمنع "سحاب" من التدريب حتى الآن

يحيى قطيشات

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عمان – يعد فريق سحاب لكرة القدم الوحيد من بين فرق المحترفين، الذي لم يباشر تحضيراته للاستحقاقات المقبلة حتى الآن، على الرغم من اقتراب موعد انطلاق مباريات مرحلة الإياب، والمقررة بعد عودة المنتخب الوطني من مشاركته بكأس آسيا قطر 2023، حيث لم يستقر النادي على مدير فني جديد يقود الفريق، فيما ينتظر اللاعبون تجاوب إدارة النادي في تأمين جزءا من مستحقاتهم المالية والتعاقد مع مدرب.وتشير المعلومات الواردة من مقر النادي، إلى أن اتصالات جرت بين الإدارة واللاعبين لبدء التدريبات، لكن الأمر لم يتم احتجاجا على عدم تسلمهم المستحقات المالية منذ أشهر، وتبذل إدارة النادي جهودا كبيرة في تأمين الموارد المالية خصوصا في ظل الأزمة التي يمر بها النادي حاله حال معظم أندية المحترفين في الموسم الحالي، حيث تسلمت أندية المحترفين النسبة الأكبر من مستحقاتها المالية من الاتحاد، إضافة إلى عدم قدرة الاتحاد إيجاد شركة راعية لدوري المحترفين، وغياب الدعم الحكومي المناسب.ورغم المعاناة الكبيرة للأندية والمطالبات اليومية بحل سريع، لم ينجح اتحاد الكرة حتى الآن في استقطاب شركة راعية للدوري تساهم في تخفيف من الأعباء المالية على صناديق الأندية، رغم الوعود التي قطعها الاتحاد بإيجاد الراعي، ولكن من دون أن يحصل ذلك.وتأمل جماهير فريق سحاب من الإدارة بالتوصل لحل سريع في موضوعي تسديد الالتزامات المالية المستحقة للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، والإعلان عن المدير الفني الجديد، حيث أصبحت المنافسات على الأبواب، كما تمنت الجماهير على الشركات والمؤسسات والشخصيات في مدينة سحاب، دعم الفريق والوقوف إلى جانبه، من مبدأ التكاتف والواجب على المجتمع المحلي في دعم الرياضة وشباب المنطقة.وشهدت مرحلة الذهاب والتي لم تنته حتى الآن، حيث يتبقى 4 مباريات مؤجلة تقام بعد عودة منتخب النشامى من قطر، العديد من الأزمات في الأندية ومنها فريق سحاب، ما تسبب في إضرابات اللاعبين عن التدريبات في مناسبات كثيرة، بسبب المطالبات المالية والمستحقات المتأخرة، وعدم قدرة الإدارات على تلبية طلبات الأجهزة الفنية والإدارية. وضرب فريق سحاب الرقم القياسي حتى الآن في تغيير المدربين؛ حيث بدأ موسمه مع المدير الفني أمجد أبو طعيمة، قبل أن يقدم استقالته بعد منافسات الأسبوع الثالث من دوري المحترفين، لتتعاقد الإدارة مع المدير الفني فهد الجلاد الذي قاد الفريق في مباراة واحدة فقط، وبعدها تم التعاقد مع المدير الفني أحمد عبد القادر ليتولى الإشراف على الفريق في الفترة التالية، قبل أن يستقيل بسبب الأوضاع المالية الصعبة، ليكون محمد المحارمة المدرب الجديد لكنه لم يصمد كثيرا اعتراضا على الأوضاع الصعبة التي يعيشها الفريق، ليتولى المدرب طارق الكرنز قيادة الفريق في آخر 3 مباريات بالدوري قبل أن يستقيل.ويحتل فريق سحاب المركز الأخير على سلم ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية مباريات بمرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط، حيث حقق فوزا وحيدا وتعرض إلى 5 خسائر وتعادل في 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 11 هدفا، ويعد دفاعه الأضعف بعدما دخل مرماه 24 هدفا، وينتظر الفريق مباراة مؤجلة بدور 16 من كأس الأردن مع فريق الفيصلي.