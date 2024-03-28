الخميس 28 آذار 2024
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الفيصلي يستعد للوحدات بمعسكر مغلق وحفل إفطار رمضاني

الجهازان الفني والإداري لفريق النادي الفيصلي - (من المصدر)
الجهازان الفني والإداري لفريق النادي الفيصلي - (من المصدر)
عمان - يدخل فريق الفيصلي يوم غد، معسكرا مغلقا في أحد فندق العاصمة عمان، تحضيرا لمواجهة نظيره فريق الوحدات، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء بعد غد،  ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من دوري المحترفين.اضافة اعلان
وحرصت إدارة النادي على الاجتماع باللاعبين والجهازين  الإداري والفني من خلال مأدبة الإفطار التي أقامتها أمس في مقر النادي، لتحفيزهم قبل المواجهة القوية والمهمة في مسيرة الفريق بالدوري.
ويبحث "الأزرق" عن استثمار الملعب والجمهور، حيث حصل على نسبة 75 % من التذاكر، لحسم "كلاسيكو"  الكرة الأردنية الذي يقام  في سهرة رمضانية مميزة، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري والاحتفاظ به موسما جديدا، والاستمرار في الضغط على المتصدر فريق الحسين.
وخاض الفيصلي مساء أمس، جرعة تدريبية بصفوف مكتملة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين، بسبب التزامات اللاعبين مع المنتخبين الأول والأولمبي، إضافة إلى الثلاثي المحترف.
وشهد التدريب الذي جرى بعد الإفطار على ملعب النادي بغمدان، مشاركة خماسي منتخب "النشامى"، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش "صيصا"، وأنس بني ياسين، وخماسي المنتخب الأولمبي، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، إضافة إلى العماني حاتم الروشدي، والفلسطيني مصعب البطاط.
واشتمل التدريب الذي قاده المدير الفني أحمد هايل وجهازه المساعد المكون من: المدرب العام مؤيد أبو كشك، المدرب خالد لافي، مدرب الحراس عامر شفيع، على جوانب فنية وبدنية، ويسعى هايل إلى إيجاد التشكيلة المناسبة لمواجهة الكلاسيكو، ويملك الفيصلي خيارات متنوعة في الناحيتين الهجومية والدفاعية، وحسب المعلومات الواردة من مقر النادي تبدو فرصة مشاركة اللاعب عبيدة السمارنة في المباراة صعبة بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الرمثا قبل أسبوعين، فيما ينتظر أن يلتحق المهاجم الكاميروني وانجا في التدريبات الجماعية يوم غد.  وأكد المدير الفني للفريق أحمد هايل، أن الفيصلي يتمتع  بجاهزية فنية عالية لتقديم مباراة قوية وممتعة مع شقيقه فريق الوحدات.
وأضاف في حديثه لـ"الغد": "لاعبو الفريق في حالة معنوية مرتفعة وهناك إصرار منهم على تحقيق الانتصار في المباراة، وأثق جدا في انضباط اللاعبين، وامتلاكهم قدرات فنية ومهارات".
وتمنى هايل، أن يستمر الفيصلي بتقديم عروضه الفنية القوية بعد تسجيل 3 انتصارات في مرحلة الإياب، وبين أن فريق الوحدات مميز.
وأشاد هايل بالجماهير الفيصلاوية التي تقف خلف الفريق  قائلا: "جماهير الفيصلي تستحق الفرح نظير ما تقدمه من دروس في المدرجات، في ظل حرصها الكبير على دعم الفريق ورفع ممعنوياتهم بحثا عن البطولات التي اعتادت عليها".
ويحتل الفيصلي المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن المتصدر فريق الحسين إربد، وسجل خلال 3 مباريات في مرحلة الاياب 11 هدفا ولم تهتز شباكه، بعد الفوز على السلط بثلاثية نظيفة، وبالنتيجة نفسها على الرمثا، وتخطى معان بخماسية من دون رد.
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