اللاعبة الأردنية لبنة في بناء الدوري النسوي السعودي

خالد الخطاطبة

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عمان - باتت اللاعبة الأردنية، تشكل لبنة أساسية في بناء الدوري السعودي للسيدات لكرة القدم، في ظل إقبال الأندية النسوية السعودية على التعاقد مع نجمات الكرة الأردنية، وهو ما تجلى في الموسمين الأخيرين، بانتظار موسم مقبل زاخر بالمحترفات الأردنيات.دوري السيدات السعودي حديث العهد، بدأ يتطور بشكل متسارع في العامين الأخيرين، في ظل اهتمام المسؤولين السعوديين، ساعدهم في ذلك الاستعانة بالتجربة الأردنية في هذا المجال، حيث تمت الاستعانة في البداية بحكمات أردنيات ليتولين إدارة مباريات الدوري، قبل أن تبدأ عملية التعاقد مع نجمات أردنيات أمثال هدافة المنتخب الوطني للسيدات ميساء جبارة التي احترفت في فريق النصر السعودي وما تزال في صفوفه حتى الآن، إلى جانب لاعبات أردنيات مميزات أمثال آية المجالي وشهيناز جبرين وملك شنك إلى جانب المدربة منار فريج.ولجأت الكرة النسوية السعودية لاستثمار ريادة الكرة النسوية الأردنية صاحبة المشاركات الواسعة في البطولات الخارجية، من خلال تنظيم بطولة أردنية سعودية في عمان الشهر الماضي، ضمت 4 فرق أردنية و4 فرق سعودية، انعكست إيجابا على الفرق السعودية التي تسير بخطى ثابتة نحو الألق.وينتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، إقبالا من الأندية السعودية أمثال النصر والهلال والعروبة والفتح والأهلي والشباب وغيرها من الأندية، على التعاقد مع لاعبات ومدربات أردنيات، ما يعني تجديد الثقة بأمكانات اللاعبة الأردنية، وقدرتها على إحداث الفارق خلال المنافسات.وأكد عضو اللجنة النسوية في اتحاد الكرة أيمن الفاعوري، أن اللاعبة الأردنية باتت تشكل إضافة لكرة القدم النسوية السعودية، وهو ما أكدته الفترة الماضية التي شهدت احتراف عدد كبير من اللاعبات الأردنيات في الدوري السعودي المتطور.وأضاف في تصريح لـ”الغد” : كرة القدم النسوية في الأردن تتمتع بسمعة عطرة خارجيا، ويعتبر منتخب “النشميات” من المنتخبات المتطورة في المنطقة، بفضل الدعم الكبير الذي يقدمه سمو الأمير علي بن الحسين رئيس اتحاد الكرة الأردنية بشكل عام والكرة النسوية بشكل خاص.وبين الفاعوري أن بطولة الأندية الأردنية السعودية التي اقيمت أخيرا في عمان، أكدت ثقة الأشقاء السعوديين بالكرة النسوية الأردنية، ورغبتهم في الاستفادة من الإمكانات الأردنية في هذا المجال، متوقعا أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، احتراف عدد من اللاعبات الأردنيات في الفرق السعودية النسوية.بدوره أكد الخبير في الكرة السعودية خالد سلطان، الذي سبق وأن عمل مدربا في نادي النصر السعودي، أن أندية السيدات لكرة القدم في السعودية تسير بخطى ثابتة نحو الألق العربي والآسيوي ومن ثم العالمي، بفضل التخطيط السليم الذي ينتهجه المسؤولون السعوديون في هذا المجال.وأضاف: دوري السيدات السعودي حديث العهد، قرر الاستفادة من التجربة الأردنية، ما دفعه للتعاقد مع لاعبات أردنيات، بل ذهب للاستفادة من الحكمات الأردنيات والمدربات، وهو أمر جيد سينعكس حتما على كرة القدم النسوية في المملكة العربية السعودية.وكشف سلطان عن مفاوضات جارية حاليا بين أندية سعودية ولاعبات ومدربات أردنيات، متوقعا أن تشهد الفترة القليلة المقبلة مزيدا من عقود الاحتراف لنجمات أردنيات في المنافسات السعودية.