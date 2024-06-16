 
الأحد 16 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الحجاج يؤدون طواف الإفاضة

الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
الكعبة المشرفة - (أرشيفية)
يؤدي حجاج بيت الله الحرام بالمسجد الحرام اليوم الأحد، طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان، وسط منظومة خدمات متميزة ومتكاملة.اضافة اعلان

ووصل ضيوف الرحمن للمسجد الحرام لتأدية الطواف في بيئة صحية آمنة، حيث عملت الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي على تعقيم وتطهير المسجد الحرام وصحن المطاف والأروقة والساحات بأحدث الآليات والمعدات المخصصة لذلك، قبل قدوم الحجيج وبعد مغادرتهم بيت الله العتيق.

وهيأت الهيئة المسارات المخصصة لدخول ضيوف الرحمن بخطط وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود، وُضعت مسبقاً لضمان سلامتهم وأمنهم وراحتهم، وذلك بالتنسيق والتواصل الفعال والدائم مع جميع الجهات المعنية في المسجد الحرام.

كما عملت الهيئة على تهيئة منظومة تكييف متكاملة لتوفير هواء نقي بارد في جميع أرجاء المسجد الحرام وتبريد الهواء الخارجي في الساحات والطرق المؤدية للمسجد الحرام، وللحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن يتم تنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات المعنية لاستيعاب الأعداد من ضيوف الرحمن وتهيئة جميع الخدمات لتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر، كما تغسل الهيئة المسجد الحرام وسطحه وساحاته على مدار 24 ساعة.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الكعبة المشرفة

تحذير من السعودية للحجاج

منذ3 ساعة
حجاج على جبل عرفات - (أرشيفية)

الحجاج يؤدون اليوم الركن الأعظم في عرفات

15 حزيران 2024
الأمن السعودي

السعودية: القبض على متورطين بتزوير تصاريح وأساور للحج

12 حزيران 2024
الكعبة المشرفة

الملك سلمان يأمر باستضافة ألف شخص من غزة لأداء الحج

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
يتصاعد الدخان من الحرائق التي أشعلها قصف الاحتلال الإسرائيلي على المناطق الحرجية في قرية دير ميماس بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

قصف جوي ومدفعي.. الاحتلال يستهدف جنوب لبنان في أول أيام عيد الأضحى

منذ 29 دقيقة
جثامين لشهداء في قطاع غزة

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لضحايا حرب الإبادة

منذ3 ساعة
الكعبة المشرفة

تحذير من السعودية للحجاج

منذ3 ساعة
الاحتلال يعتقل 7040 فلسطينيا بالضفة منذ "طوفان الأقصى"

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من بيت لحم

منذ5 ساعة
أسرى في سجون الاحتلال

أكثر من 9300 أسير في سجون الاحتلال بينهم 250 طفلاً

منذ7 ساعة
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية - (أرشيفية)

هنية: بوابة الأمن والاستقرار في المنطقة حصول شعبنا على حق تقرير المصير

منذ8 ساعة
افكار و مواقف

صناعة الأمل

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
جندي أميركي يدوس على مواطن عراقي في سياق الحرب على الإرهاب - (أرشيفية)

سقوط نظرية الحرب على الإرهاب وحصانة الغرب‏

ترجمات |12 حزيران 2024
غزيون يتجمعون في موقع سقوط صواريخ إسرائيلية في الحرب على غزة - (أرشيفية)

الصهيونية أيديولوجية استعمار وقتل ووحشية ويجب تفكيكها

ترجمات |12 حزيران 2024
حزب العمال البريطاني قد يتعهد بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

حان الوقت لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

ترجمات |12 حزيران 2024
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |11 حزيران 2024
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024 11 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة
 