الهناندة يرعى الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي بعمان

برعاية وزير الإقتصاد الرقمي والريادة، الدكتور أحمد الهنانده، يقام الأولمبياد العربي للذكاء الاصطناعي بنسخته الثالثة في فندق اللاندمارك يوم السبت المقبل، وذلك بتنظيم مركز STEAM CENTER والجمعية العربية للروبوت والذكاء الاصطناعي.

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ويعتبر الأولمبياد أكبر مسابقة ذكاء، إصطناعي على مستوى الوطن العربي، حيث تشهد مسابقة هذا العام مشاركة 350 طالبا من المدارس والجامعات، والذين يمثلون 11 دولة عربية هي ( تونس، ليبيا، مصر، السودان، قطر، اليمن الأردن، الجزائر، لبنان وفلسطين)



وسيتنافس الطلبة على خمس مساقات مختلفة من البرمجه، الرياضيات والخوارزميات، الأمن السيبراني، الأنظمة المضمنه، والرؤيا الحاسوبية بتقديم مشاريع علمية يطبقون فيها مبادئ الذكاء الاصطناعي وماراثونات من خلال حل مجموعة من التحديات والمسائل البرمجية.