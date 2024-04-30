"الشطرنج" يصدر تعليمات وبرنامج منافسات بطولة المملكة

مصطفى بالو

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عمان - أصدر اتحاد الشطرنج الملكي، تعليمات وجدول منافسات بطولة المملكة الفردية للرجال، والتي تنطلق منافساتها من خلال المرحلة التمهيدية خلال الفترة من 2 إلى 11 أيار (مايو) الحالي، والتي تعتبر مؤهلة إلى المرحلة المتوسطة من البطولة، في الطريق إلى الوصول للمرحلة النهائية التي ستكشف عن بطل المملكة للشطرنج للموسم 2024.وأوضح رئيس اتحاد الشطرنج الملكي م. نواف إرشيدات في حديثه لـ"الغد"، أن اللجنة الفنية في الاتحاد أنجزت كافة الترتيبات لانطلاق منافسات بطولة المملكة، والتي تقام في 3 مراحل، التمهيدية والوسطى والنهائية، وكل مرحلة لها تعليماتها، حيث يتأهل 12 لاعبا إلى الوسطى، ويسمح للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني وأصحاب التصنيفات الدولية المرتفعة المشاركة".وأضاف إرشيدات: "يشارك في المرحلة التمهيدية كل من يحمل تصنيفا ورقما دوليا (ID FIDE)، فيما يعفى أصحاب التصنيفات الدولية من 2100 نقطة فما فوق، من المشاركة في هذه المرحلة، وتم إغلاق باب التسجيل للبطولة أمس الثلاثاء، ونتوقع مشاركة واسعة وظهور وجوه جديدة وخامات واعدة في هذه المرحلة.وتنطلق منافسات هذه المرحلة، من خلال الجولة الأولى التي تقام عند الساعة 6 من مساء يوم غد الخميس، وتقام الجولة الثانية عند الساعة 2 من بعد ظهر الجمعة، وتعقبها الجولة الثالثة عند الساعة 6 في اليوم ذاته، فيما تقام الجولة الرابعة يوم السبت عند الساعة 6، وتستأنف البطولة يوم الأربعاء، عند الساعة 6 بإقامة الجولة الخامسة، وتقام الجولة السادسة يوم الخميس عند الساعة 6، والجولة السابعة يوم الجمعة عند الساعة 2، والثامنة عند الساعة 6 من اليوم ذاته، فيما تختتم البطولة بإقامة الجولة التاسعة والأخيرة، عند الساعة 6 من مساء يوم السبت الموفق 11 الشهر الحالي.وبمناسبة مرور 3 سنوات على وفاة الراحل الأمير محمد بن طلال رحمه الله، استذكر إرشيدات مناقب الراحل راعي الحركة الشطرنجية والرئيس السابق لاتحاد ونادي الشطرنج الملكي، قائلا: "ترك الأمير الراحل إرثا وطنية، بشغله العديد من المناصب القيادية في خدمة الوطن والراية الهاشمية، وبصمات خالدة في الرياضة الأردنية من خلال توليه الرئيس الفخري لاتحاد الشطرنج، ورئيس نادي الشطرنج الملكي، والاتحاد الملكي للرماية، وركز دعمه في خدمة وتطوير وزيادة الانجازات الوطنية للرياضة الأردنية".وأكمل: "ما تزال وصايا سمو الأمير الراحل محمد بن طلال، تشكل نبراس عمل لنا في اتحاد الشطرنج، وننطلق منها لترسيخ مفاهيمه الرامية، إلى الاهتمام بالخامات الواعدة من اللاعبين لكلا الجنسين، ورعايتها وتوفير كافة أشكال الدعم والتطوير، للحفاظ على مسيرة تعاقب الأجيال، القادرة على الإنجاز، والتي قطفنا ثمارها من خلال خطط العمل بعيدة المدى، ولدينا في صفوف المنتخب الوطني، جيل مميز من الجنسين، والذين حققوا إنجازات عربية وقارية وعالمية للعبة، لا سيما حصول المتألق الواعد أحمد الخطيب على لقب "جراند ماستر" كأول لاعب أردني، وظفر المتألقة بشرى الشعيبي بذهبية أولمبياد الشطرنج العالمي 2018 في جورجيا، وقبلها سامي السفاريني الذي توج بفضية اولمبياد الشطرنج العالمي في 2016".