الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الإنجليزية يطمع بنقاط الأرثوذكسي في "سلة الناشئين"

من مواجهة سابقة بين الإنجليزية والأرثوذكسي بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)
من مواجهة سابقة بين الإنجليزية والأرثوذكسي بدوري الناشئين تحت 14 سنة - (من المصدر)
 تقام اليوم مباراتان لحساب الجولة الخامسة من إياب المرحلة الثالثة لبطولة دوري الناشئين تحت 14 سنة لكرة السلة.
ويلتقي "المقاولين" مع اتحاد عمان الساعة 7 مساء في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، فيما تشهد "صالة إميل وماري حداد" بمنطقة عبدون مواجهة منتظرة بين فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية الساعة 7:30مساء، في لقاء سيتم بثه عبر المنصة الرقمية "الغد سبورت" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتعليق الزميل محمد ملص.اضافة اعلان
وشهدت مباريات أول من أمس، فوز فريق اتحاد عمان على فريق الإنجليزية بنتيجة (44-35)، في لقاء برز فيه لاعبه ظافر كيالي بتسجيله 8 نقاط و9 متابعات وتمريرتين وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 13، فيما كان زيد بوكا اللاعب الأبرز من جانب الإنجليزية بتسجيله 19 نقطة و4 متابعات وتمريرة و6 ستيل وبلوك شوت بفاعلية 13.
وفي مباراة أخرى، تغلب فريق الأرثوذكسي على فريق المقاولين بنتيجة (58-37)، في لقاء برز فيه لاعبه فارس أبو سليم بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 19 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 31، فيما كان حمزة البدور الأبرز من جانب المقاولين بتسجيله 13 نقطة ومتابعتين و4 تمريرات و4 سرقات للكرة بفاعلية 9.
وحافظ الأرثوذكسي على صدارته لجدول الترتيب برصيد 7 نقاط، متقدما عن اتحاد عمان بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا بنفس الرصيد النقطي، فيما يأتي فريق الإنجليزية ثالثا برصيد 6 نقاط، والمقاولين رابعا وفي المركز الأخير برصيد 4 نقاط.
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