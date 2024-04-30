الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"دولي" التايكواندو يشيد بتنظيم الأردن لمهرجان "الأمل والأحلام" للاجئين

رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو يتوسط فريق اللاجئين للتايكواندو -(من المصدر)
رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو يتوسط فريق اللاجئين للتايكواندو -(من المصدر)
  أشاد رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو تشونغ وون تشو، بنتظيم النسخة الثانية من مهرجان "الأمل والأحلام "الرياضي في الأردن الذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة.اضافة اعلان
ويقام المهرجان  بتنظيم من مؤسسة التايكوندو الإنسانية (THF) واتحاد التايكواندو الأردني.
ويتيح المهرجان للاجئين فرصة ممارسة الرياضة كأداة لإحداث التغيير في مجتمعاتهم، كون المنافسات وسيلة لتعلم المهارات والمبادئ الأساسية للروح الرياضية، بغض النظر عن أصول المنافسين ومنابتهم، ويتماشى مع الإستراتيجية العالمية للاستدامة للتايكواندو، ويساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والأجندة الأولمبية من خلال تعزيز الدعم للاجئين والنازحين.
ويدعم الاتحاد الدولي للتايكواندو،  ‏تطلعات الرياضيين ‏اللاجئين ليصبحوا فائزين بميدالية ‏أولمبية في دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وتتضمن فعاليات المهرجان رياضات مختلفة مثل التايكواندو والبيسبول والريشة الطائرة وكرة السلة.
ويشمل برنامج المهرجان، زيارة لمعسكر الأزرق للاجئين وجولات سياحية في ربوع الأردن، وزيارة للجنة الأولمبية الأردنية، وإقامة بطولة اللاجئين للتايكواندو يوم الجمعة، وستتوزع فعاليات المهرجان بين صالتي الأميرة سمية وصالة الأمير حمزة.
كما سيقام على هامش المهرجان اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الدولي للتايكواندو، واجتماع مع رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد التي ستحضر لمتابعة المهرجان.
وقال رئيس الاتحاد الدولي تشو عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي:" يسعدنا أن نعود إلى الأردن لحضور النسخة الثانية من مهرجان "الأمل والأحلام" الرياضي، ونثمن دور الاتحاد الأردني للتايكواندو في المشاركة بتنظيم المهرجان،  والذي يوضح التزامنا بتمكين اللاجئين وإلهام الآمال والأحلام، وإيماننا بأن الرياضة يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز السلام.
وأضاف : قمنا بدعوة المزيد من الاتحادات الدولية هذا العام، لأننا نعتقد أن العمل معا يمكن أن يعزز دعمنا للاجئين والنازحين".
وقال :" نحن ممتنون جدا للاتحاد العالمي للبيسبول للكرة اللينة (WBSC) والاتحاد العالمي لتنس الريشة (BWF) لدعمهما، وأعتقد أنه يمكننا معا أن نجعل مهرجان "الأمل والأحلام" الرياضي لهذا العام نجاحا كبيرا."
وينضم للاتحاد العالمي للبيسبول للكرة اللينة مرة أخرى للمشاركة في فعاليات مهرجان "الأمل والأحلام" الرياضي"، حيث حظيت اللعبة بشعبية كبيرة بين المشاركين في العام الماضي.
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