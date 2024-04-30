طموح الفوز يراود مغير السرحان وسحاب بدوري المحترفين اليوم

مهند جويلس

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يرفع فريقا مغير السرحان وسحاب شعار الفوز في مواجهتهما مساء اليوم على ستاد الأمير محمد بمدينة الزرقاء عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، في افتتاح منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024.ويملك كل فريق طموحا كبيرا في الظفر بالنقاط كاملة من أجل تحقيق أهدافه، حيث يعتبر الفوز مهما لدى مغير السرحان في سعيه إلى قطع خطوة كبيرة وضمان الثبات بين الكبار لموسم آخر، حيث يستقر حاليا بالمركز السابع برصيد 18 نقطة.ويتطلع سحاب هو الآخر، إلى تسجيل ثالث فوز له بالبطولة والتقدم خطوة للأمام على سلم الترتيب، حيث يتواجد في المركز الحادي عشر وقبل الأخير على سلم الترتيب وبرصيده 12 نقطة، وهو الرصيد النقطي ذاته لصاحب المركز الأخير الجليل.وتتواصل منافسات الجولة غدا بمواجهتين، إذ تجمع الأولى الجليل مع الفيصلي على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة السادسة مساء، فيما يلتقي الوحدات مع السلط على ستاد عمان الدولي عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.وتقام مواجهتان يوم بعد غد، حيث يحتضن ستاد عمان مواجهة الأهلي والحسين إربد عند الساعة السادسة مساء، فيما يحتضن ملعب العقبة لقاء شباب العقبة وشباب الأردن عند الساعة الثامنة و45 دقيقة، علما بأن شباب العقبة تقدم بطلب من اتحاد الكرة بنقل مباراته إلى ستاد الأمير محمد.وتختتم الجولة بلقاء وحيد يوم السبت المقبل، يجمع معان مع الرمثا على ستاد الأمير محمد عند الساعة الثامنة و45 دقيقة.وأنهى فريق الحسين إربد الجولة الماضية بالصدارة برصيد 47 نقطة، وواصل الفيصلي مطاردته بامتلاكه 42 نقطة، فيما بقي الوحدات ثالثا برصيد 35 نقطة، ويتواجد الرمثا بالمركز الرابع وبرصيده 28 نقطة، وشباب العقبة خامسا برصيد 22 نقطة، مقابل حضور السلط بالمركز السادس برصيد 19 نقطة.ويحتل مغير السرحان المركز السابع برصيد 18 نقطة، ومعان ثامنا برصيد 17 نقطة، فيما يقبع شباب الأردن بالمركز التاسع برصيد 16 نقطة، والأهلي عاشرا برصيد 14 نقطة، وسحاب والجليل برصيد 12 نقطة بالمركزين الحادي عشر والثاني عشر تواليا.وبالعودة إلى مباراة الليلة، فإن نتيجة التعادل سيطرت على جميع مواجهات الفريقين السابقة في بطولة الدوري وعددها 3، إذ تعادلا في مباراة الذهاب بهدف لمثله، فيما انتهت المواجهة الأولى بينهما بذهاب الموسم الماضي، بالتعادل بهدفين لمثلهما، فيما تعادلا بمباراة الإياب من دون أهداف.ويمني فريق مغير السرحان "صاحب الضيافة"، النفس في تسجيل فوزه الثاني على التوالي ومواصلة العروض الفنية الجيدة، ومحاولة البقاء في منطقة آمنة رغم الظروف الصعبة التي يعاني منها الفريق وأهمها المالية، إلا أنها لا تنعكس على أداء المنظومة داخل المستطيل الأخضر بدوري المحترفين، بعكس عدد كبير من الفرق المتنافسة.ومن المتوقع، أن يغيب المدير الفني لفريق مغير السرحان خالد الدبوبي عن المواجهة، بسبب وفاة والده أمس، وهو ما سيجعل إدارة المباراة على الصعيد الفني لمساعده فادي الفالح، حيث تنتظر الأخير مهمة ليست سهلة في محاولة خطف نقاط اللقاء لصالح فريقه.ويبرز من الفريق كل من: محمد الحايك، أحمد أبو انجيلة، زيد أبو الريش، سبيع الحموي، قصي طنوس، مجاهد الزواهرة، معتز عبيدات، حمزة الشمالي، محمد العملة، محمد أبو ذهب ومحمد الجوهري، مع تواجد عدد جيد من البدلاء القادرين على صناعة الفارق حال مشاركتهم كبدلاء، وأبرزهم صاحب الهدف الوحيد للفريق في المباراة الماضية، أحمد الشديفات في مرمى الجليل.وعلى الطرف المقابل، يعيش سحاب ظروفا مالية صعبة منذ بداية الموسم، ساهمت في تقلب عدد كبير من المدربين، وآخرهم محمد المحارمة، الذي جاء للمرة الثانية هذا الموسم وأكد، أن المهمة ليست مستحيلة في بقاء سحاب بين الكبار لموسم جديد.وعلى الرغم من امتلاك سحاب عددا كبيرا من نجوم الكرة المحلية، والذين سبق لهم التتويج بالألقاب مع فرق مختلفة، إلا أن الدافع والرغبة أصبحا شبه مفقودين عندهم بسبب الأوضاع المالية، ما جعل الفريق في خطر قبل نهاية الموسم بخمس جولات.ويعول المحارمة في قائمته الأساسية، على كل من: وليد عصام، عمر قنديل، رواد أبو خيزران، حسام أبو سعدة، إيهاب الخوالدة، خالد الردايدة، ورد البري، محمد الرازم، أحمد طنوس، حمزة الصيفي وأحمد أبو كبير.