الثلاثاء 30 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

3 أردنيين يشاركون في الموسم الأول لدوري المقاتلين المحترفين "مينا"

ملصق دعائي لنزال جلال الدعجة أمام السوداني طارق اسماعيل -(من المصدر)
ملصق دعائي لنزال جلال الدعجة أمام السوداني طارق اسماعيل -(من المصدر)
عمان - ينطلق يوم العاشر من الشهر الحالي، الموسم الأول من منافسات دوري المقاتلين المحترفين لفنون القتال المختلطة MMA، الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر العرض الأول PFL MENA، الذي سيقام في العاصمة السعودية الرياض.   اضافة اعلان
وكان صندوق "سرج" للاستثمارات الرياضية التابع للسعودية، قد اشترى حصة أقلية في دوري المقاتلين المحترفين PFL في آب (أغسطس) الماضي، ومن ثم قامت الشركة الأميركية بشراء منظمة "بيلاتور" لفنون القتال المتختلطة، لتصبح PFL، ثاني أكبر منظمة معنية بهذه اللعبة، بعد منظمة UFC العريقة.
ويقام دوري المقاتلين المحترفين، بطريقة الأدوار الإقصائية، حيث يشتمل الموسم الأول على وزني الريشة والديك، وتضم كل فئة 8 مقاتلين، يتنافسون عبر 4 عروض، والفائز في الموسم الأول من كل وزن، سيحصل على جائزة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، مع التأهل مباشرة إلى الموسم التالي من دوري المقاتلين المحترفين، بنسخته العالمية في العام 2025. 
وسيتم بث جميع فعاليات المواسم الأربعة لدوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قناة "إم بي سي أكشن"، ومنصة "شاهد" للبث التدفقي، علما بأن شبكات أوروبية وعالمية، ستقوم أيضا ببث المنافسات مباشرة، ما يمنح المقاتلين العرب المشاركين في العروض، فرصة تقديم أنفسهم للجمهور العالمي.
الموسم الأول من PFL MENA، سيشهد مشاركة 3 مقاتلين أردنيين، بواقع مقاتلين اثنين في وزن الديك، ومقاتل واحد في وزن الريشة، فيما يشارك المقاتل الأردني يزيد حسنين في عرض PFL MENA 1، بنزال في وزن الريشة خارج إطار منافسات الموسم، أمام المصري ميدو حمد.
وستكون العيون شاخصة في نزال المقاتل الأردني نورس أبزاخ، الذي سيلاقي منافسه العراقي علي طالب، ضمن ربع نهائي منافيات وزن الديك.
ويملك أبزاخ في مسيرته الاحترافية 12 انتصارا مقابل 5 هزائم، وخاض نزاله الأخير ضمن منظمة الشرق الأوسط لفنون القتال المختلطة، عندما هزم المصري عزوز أنور، باستسلام الأخير في الجولة الأولى.
وكان أبزاخ البالغ من العمر 32 عاما، يحمل حزام المنطقة العربية لفئة وزن الديك في منظمة "مقاتلو الإمارات"، والتي خاض فيها 5 نزالات، حقق الفوز في 4 منها مقابل هزيمة وحيدة، كانت أمام البرازيلي فيكتور نونيز في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وفي فئة الوزن ذاتها، يخوض المقاتل الأردني المخضرم جلال الدعجة، نزالا مرتقبا أمام السوداني طارق اسماعيل.
ويعتبر الدعجة (37 عاما)، من المقاتلين الأردنيين أصحاب الخبرة، ويملك في رصيده الاحترافي 11 انتصارا مقابل 7 هزائم، وخسر نزاله الأخير في عرض "مقاتلو الإمارات 47" بتاريح 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، أمام الفرنسي مهدي سعدي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة.
وإلى جانب منظمة "مقاتلو الإمارات"، خاض الدعجة نزالات في منظمتي برايف وديزرت فورس"، كما نافس على مستوى الهواة في منظمة "كايج ووريورز" البريطانية. 
وفي وزن الريشة، يخوض المقاتل الأردني عبد الرحمن حياصات، نزالا صعبا أمام المصري أحمد طارق، الذي تخلو مسيرته الاحترافية من الهزائم حتى هذه اللحظة.
وسجل حياصات أيضا، خاليا من الهزائم، وهو الذي خاض 3 نزالات حتى الآن في مسيرته الاحترافية، فاز في جميعها ضمن منظمة "مقاتلو الإمارات".
ومن الجدير بالذكر، أن المقاتل الأردني جراح السيلاوي، نافس في الموسمين الأخيرين من النسخة العالمية لدوري المقاتلين المحترفين، وحقق انتصارا واحدا مقابل هزيمة واحدة في الموسم الأول، ونال هزيمتين في الموسم الثاني، قبل أن يترك المنظمة الأميركية ويعود إلى منظمة "برايف" البحرينية.

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