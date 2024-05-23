 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مواجهتان في افتتاح الجولة الأخيرة من دوري المحترفين اليوم

الوحدات والرمثا يتسلحان بالتاريخ أمام شباب العقبة والجليل

صراع على الكرة بين لاعبي الوحدات وشباب العقبة في لقاء سابق - (من المصدر)
صراع على الكرة بين لاعبي الوحدات وشباب العقبة في لقاء سابق - (من المصدر)
عمان- يفرض التاريخ حضوره لصالح فريقي الوحدات والرمثا في مواجهتيهما أمام شباب العقبة والجليل بدوري المحترفين لكرة القدم، إذ لم يتعرضا للخسارة على الإطلاق، وهو ما يحفزهما لمواصلة النتائج الإيجابية أمامهما اليوم في افتتاح منافسات الأسبوع الثاني والعشرين والأخير ببطولة الدوري.اضافة اعلان
ويلتقي الوحدات نظيره شباب العقبة عند الساعة السابعة مساء على ملعب البتراء في مدينة الحسين للشباب، فيما يحتضن ستاد الحسن في مدينة إربد بالتوقيت ذاته موقعة الرمثا والجليل، في مواجهتين لن تؤثرا على مسألة حسم اللقب والهابط الثاني لدوري الدرجة الأولى للموسم المقبل.
وتختتم منافسات الجولة غدا بأربع مواجهات عند الساعة الثامنة مساء، حيث يلتقي الحسين إربد بنظيره سحاب على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، والفيصلي مع شباب الأردن على ستاد عمان الدولي، ومغير السرحان والسلط على ملعب البتراء، والأهلي مع معان على ملعب السلط.
وأنهى فريق الحسين إربد الجولة الماضية بالصدارة برصيد 56 نقطة، وواصل الفيصلي مطاردته برصيد 54 نقطة، فيما بقي الوحدات ثالثا برصيد 45 نقطة، وتواجد الرمثا بالمركز الرابع وبرصيد 32 نقطة، والسلط خامسا برصيد 28 نقطة، وشباب العقبة بالمركز السادس برصيد 25 نقطة.
ويحتل معان المركز السابع برصيد 23 نقطة، وشباب الأردن بالمركز الثامن برصيد 22 نقطة، ويستقر الأهلي بالمركز التاسع برصيد 20 نقطة، فيما يتشارك سحاب ومغير السرحان المركزان العاشر والحادي عشر وبرصيد كل منهما 18 نقطة، وأخيرا الجليل أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى برصيد 12 نقطة.
ويدخل الوحدات اللقاء منتشيا بفوز كبير في الجولة الماضية على نظيره سحاب بستة أهداف لهدفين، مقابل تقديم أداء مميز من لاعبي المدرب رأفت علي، قد يعد الأفضل منذ قدومه لتدريب “الأخضر” في المرحلة الماضية.
ويقف التاريخ بجانب الوحدات بصورة واضحة في جميع مواجهاته لشباب العقبة بدوري المحترفين، إذ التقيا في 11 مناسبة من قبل منذ مشاركة العقبة الأولى بالبطولة في الموسم 2017-2018، حيث فاز الوحدات في 8 مباريات، مقابل حضور نتيجة التعادل 3 مرات، آخرها مواجهة الذهاب بين الفريقين في الموسم الحالي، والتي انتهت بهدفين لمثلهما.
ويفقد الوحدات نجمه محمد أبو زريق “شرارة” بداعي الإصابة، فيما أصبح زميله أنس العوضات جاهزا بعد تعافيه من الإصابة، لتشير التوقعات إلى بدء المواجهة من قبل المدرب بإشراك كل من عبد الله الفاخوري، فراس شلباية، محسن الربجة، دانيال عفانة، خالد كردغلي، كريست كوفوما، محمود شوكت، صالح راتب، مهند أبو طه، أنس العوضات وسيدريك هنري.
ولم يحقق شباب العقبة بقيادة رائد الداود أي نقطة خلال المباريات الثلاث الماضية، نظرا لضمان الفريق في وقت سابق الثبات بـ “المحترفين”، فيما يبرز من الفريق كل من حماد الأسمر، أنس بدوي، أحمد أبو حلاوة، ياسر الرواشدة، أنس أبو طعيمة، محمد عاصي، كريستيان شكوكا، غيث المدادحة، محيسن أبو جبلة، عمر سريوة وكريستيان فارجاس.
وفي اللقاء الثاني، يسعى الرمثا لمصالحة جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية على أرضه أمام الأهلي، ومحاولة تحقيق فوز معنوي يؤكد من خلاله أحقيته بالمركز الرابع من جهة، وإنهاء الفترة الحالية بفوز قبل دخول مرحلة التوقف والعودة للمشاركة بربع نهائي كأس الأردن، علما بأنه فاز في جميع المواجهات التي خاضها أمام الجليل بـ “المحترفين” وعددها 5 مباريات.
ومن المتوقع أن يدفع المدير الفني وسيم البزور بتشكيلة مكونة من مالك شلبية، أحمد المغربي، عامر أبو هضيب، عبد الرحمن الدرايسة، خالد أبو عاقولة، أحمد السلمان، إبراهيم الخب، عبد الرحمن أبو الكاس، علي العزايزة، مجد الزعبي وهاشم الخالدي.
ويسعى الجليل الخروج بنتيجة إيجابية نظرا لعدم خوضه اللقاء بدون ضغوطات، ومتأملا بتحقيق فوزه الثاني في المسابقة، إذ يعول المدرب أحمد الشلبي في خياراته على كل من خالد الياسين، عمار محمد، علي المصري، علي حسن، طارق تيم، عبد الرحمن الزينات، عدي ارقيبات، عودة الخزاعلة، أحمد خصاونة، عبيدة النمارنة وعلاء باكير.
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