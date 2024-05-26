 
الأحد 26 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"جراسا" ينشد التعويض أمام "بيلا".. و"أرابيلا" لإيقاف انطلاقة "بترا"

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لاعب فريق "بترا" فريدي إبراهيم يصوب تجاه سلة "جراسا" - (من المصدر)
عمان – يبحث فريق "جراسا" عن العودة إلى سكة الإنتصارات، وذلك عندما يلتقي فريق "بيلا" عند الساعة السابعة من مساء اليوم في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، في ختام الجولة السادسة من ذهاب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة". اضافة اعلان
في المقابل، يتطلع فريق "بترا" إلى مواصلة عروضه القوية، وذلك عندما يلتقي فريق "أرابيلا" عند الساعة التاسعة مساء، ضمن ختام مباريات المرحلة ذاتها.
ويتصدر فريق "بترا" جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، متقدما عن فريق "جراسا"، بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي يأتي ثانيا  بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي "أرابيلا" ثالثا برصيد 7 نقاط، و"فيلادلفيا" رابعا بـ6 نقاط، فيما تحتل فرق، "الصقور" و"بيلا" و"رم" المراكز الخامس والسادس والسابع على الترتيب برصيد 5 نقاط لكل فريق، ويتذيل "أيلة" الترتيب برصيد 4 نقاط، مع نهاية الجولة الخامسة.
وحسب النظام، تلعب الفرق الثمانية فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين خلال المرحلة الأولى، لتتأهل 6 فرق إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، سعيا إلى ترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة إلى الدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة".
ويلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة في المرحلة الثالثة "قبل الأخيرة"، لتحديد هوية الفريقين المتنافسين على اللقب والمركز الثالث، حيث يتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاث انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
"جراسا" و"بيلا".. تصحيح مسار 
يتطلع فريق "جراسا" بقيادة مدربه زيد ساحوري إلى تصحيح مساره وتجاوز خساراته الأخيرة أمام "بترا"، من خلال تجديد اعتماده على الخماسي، المحترف الأميركي بيرون ماكسويل ويزن الطويل وعاكف الشياب وأحمد الحمارشة، يوسف أبو وزنة، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء، علي كنعان ونادر أحمد أدهم الدجاني، فارس نبالي وعصام الهزايمة، محمد غنيم ويوسف بعبيش طبقا لظروف المباراة.
بدوره، يدخل فريق "بيلا" بقيادة مدربه عبدالله أبو قورة اللقاء متسلحا بلاعب ارتكازه محمد شاهر إلى جانب الأميركي ديفن جلميرو، أحمد حسونة وأحمد الحموري، سلطان بسام، مع تواجد اللاعبين عبدالكريم أبو صعب، عمر نشواتي، نبيل أبو شريخ  وعبدالله خضر، غيث الفرج وزيد خوري، نبيل كتخدا على "البنش".
"بترا" و"أرابيلا".. تعزيز الأفضلية 
يرنو فريق "بترا" بقيادة المدرب يوسف أبو بكر إلى مواصلة سلسلة انتصاراته، مع اعتماده على الخماسي فريدي إبراهيم وعمار بسطامي، يزيد حجازي، خالد أبو عبود والمحترف الأميركي غريغ ماغي، مع تواجد البدلاء، ليث شتات، محمد الشمالي، عبدالله العكش، علاءالدين حزام، يوسف البوريني جلال بسطامي، وباسل أبو عبود.
في المقابل، سيحاول مدرب فريق "أرابيلا" د.إبراهيم العصعوص إيجاد أفضل الحلول لطرق سلة "بترا" من خلال اعتماد مدربه على المحترفين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس ويوسف شتات وناصر انزور ومصطفى منصور، مع تواجد اللاعبين يوسف البربري، سامر عصعوص، إبراهيم النصر، خلدون جبارة، علاء عوادين، ويوسف ريحان على دكة البدلاء للمداورة مع الأساسيين.
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