عرضان قطري وإماراتي لنجم الوحدات أبو طه

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عمان- الغد- كشفت مصادر صحفية عن تلقي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي ونادي الوحدات مهند أبو طه، عرضين احترافيين من قطر والإمارات.جاء ذلك بعد تألق أبو طه مع المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا، والذي ودع من خلالها المنتخب الوطني اليوم من نصف النهائي على يد المنتخب الإيراني بركلات الترجيح.ويتمتع أبو طه بإمكانيات فنية عالية، جعلته لاعبا مهما وأساسيا في تشكيلة الوحدات الموسم الماضي، إلى جانب منافسته على جائزة أفضل لاعب صاعد ببطولات المحترفين في الموسم الكروي المحلي 2022، وحلوله وصيفا لصدارة الهدافين.الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، قد اتفق في وقت سابق من العام الحالي لتمثيل فريق جينت البلجيكي، إلا أن الرحلة الاحترافية الأولى لأبو طه لم تنجح لأخطاء إدارية في عملية تسجيل اللاعب.