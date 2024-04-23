الأربعاء 24 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مدرب باريس: سأخرج وأكشف كل شيء.. إن تحدث مبابي

GLUfDD1WsAAuZlw
كيليان مبابي

أكد الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء أنه سيخرج ويتحدث للعلن عن كافة تفاصيل قضية كيليان مبابي نجم الفريق، شريطة أن يفعل الأخير ذلك.

وسيرحل مبابي عن صفوف باريس سان جيرمان بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق، بعدما أبلغ إدارة النادي بأنه لن يستمر الموسم المقبل.

ويعود إحباط مبابي إلى أداء الفريق في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يتمكن الفريق من تحقيقها رغم المبالغ الباهظة التي أنفقها النادي على التشكيلة.

اضافة اعلان

ورفض لويس إنريكي مجددا التعليق على مستقبل كيليان مبابي، هداف الدوري الفرنسي في المواسم الخمسة الماضية، إذ ارتبط مبابي قائد منتخب فرنسا البالغ عمره 25 عاما، بقوة بالانتقال إلى ريال مدريد عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال المدرب الإسباني: عندما يتحدث كيليان علنا، سأفعل الشيء نفسه.

ويحتاج باريس للفوز على لوريان المتعثر وخسارة مطارده موناكو للفوز رسمياً ببطولة الدوري الفرنسي يوم الأربعاء، وعن ذلك قال: ستكون مباراة صعبة للغاية. عندما تكون في أسفل الترتيب، فلا يكون لديك الكثير لتخسره.

وختم: بشكل عام، تتمكن الفرق الموجودة في أسفل الترتيب من تحقيق نتائج غير متوقعة في نهاية الموسم.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
النجم بهاء فيصل خلال مشاركته فريق الوحدات أمام الكويت الكويتي في منافسات كأس الاتحاد الآسيوي - (الغد)

إصابة فيصل وعلاقتها بـ"الملاعب" تشكل حالة جدلية فريدة ... كيف يتعامل معها الوحدات؟

منذ 42 دقيقة
صراع على الكرة بين لاعبي مغير السرحان والجليل بمباراة الذهاب - (من المصدر)

حظوظ متساوية للفوز بين السلط ومعان.. والجليل يطمح مجددا لنقاط مغير السرحان

منذ 43 دقيقة
ملعب ستاد عمان كما بدا أمس - (من المصدر)

إغلاقات ستاد عمان المفاجئة تحير المتابعين .. و"الغنايم" يوضح

منذ 44 دقيقة
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية -(من المصدر)

فوز وخسارة لشلباية في "مدريد"

منذ 45 دقيقة
صراع على الكرة بين اللاعبين الأميركي ماغي ويوسف العواملة في مواجهة سابقة ببطولة الدوري الممتاز - (تصوير: أمجد الطويل)

بطولة السلة التنشيطية تنطلق بداية الشهر المقبل بمشاركة نخبة من المحليين والأجانب

منذ 46 دقيقة
المدير الفني محمد إبراهيم يعطي توجيهاته للاعبين في تدريبات سابقة -(من المصدر)

مدرب منتخب الكراتيه: تجاوزنا كلمة "طفرة" والقادم أفضل

منذ 48 دقيقة
افكار و مواقف

مستقبل علاقة الردع بين إسرائيل وإيران

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

الأقصى ليس مجرد مبنى حجري

ماهر أبو طير |اليوم

معروف البخيت.. لم ينصف

محمود خطاطبة |اليوم

نصف عام من الحرب

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إعلان شامل لضبط الإنفاق

سلامة الدرعاوي |اليوم

العدوان على غزة وظهور المخفي

سميح المعايطة |اليوم

قادم الأيام وجملة تساؤلات

د.خليف الخوالدة |اليوم

بين مستقبل الأحزاب في الأردن وماضي تلك الأحزاب

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن تنقض مشروع قرار لوقف الحرب في غزة - (المصدر)

الفقاعة الضارة للسياسة الأميركية

ترجمات |منذ 5 دقيقة
صواريخ إيرانية تمر فوق المسجد الأقصى حيث قصفت إيران إسرائيل بغارات جوية الأسبوع الماضي – (المصدر)

صواريخ أبريل‏

ترجمات |منذ 5 دقيقة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

جو بايدن: لحظة الحقيقة بشأن أوكرانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ23 ساعة
إحدى مركبات "المطبخ المركزي العالمي" التي استهدفها القصف الإسرائيلي في غزة مؤخرًا - (المصدر)

نتنياهو يظن أنه يستطيع فعل ما يشاء - يجب وضع حد له

ترجمات | منذ23 ساعة
مبنى إدارة صحيفة "نيويورك تايمز" في نيويورك، أميركا - (أرشيفية)

‏وحشية اللغة: الفساد الأخلاقي لوسائل الإعلام الأميركية

ترجمات | منذ23 ساعة
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات |22 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - ضيوف الصيف

ضيوف الصيف

أطفال غزة منذ24 ساعة

حمزة حجاج - أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy
 
 