الأربعاء 27 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"مدينة الحسين" يبلغ الدور قبل النهائي لـ"طاولة الأندية العربية"

لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن (من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني لكرة الطاولة زيد أبو يمن (من المصدر)
واصل لاعبو فريق مدينة الحسين للشباب تألقهم في بطولة الأندية العربية لكرة الطاولة الـ34، والمقامة حاليا في مدينة جدة السعودية، حيث تمكن الفريق والذي يمثله لاعبو المنتخب الوطني زيد أبو يمن وزياد عزيز وخالد باسم من التأهل إلى الدور قبل النهائي، وذلك بعد الفوز المثير والدراماتيكي الذي حققه على فريق قطر القطري بنتيجة 3-2.اضافة اعلان
ومع ساعات صباح اليوم، يخوض مدينة الحسين للشباب مباراة الدور قبل النهائي، والتي تجمعه مع فريق أنبي المصري، وعلى الطاولة المجاورة يلتقي فريقا الاتحاد السعودي وسار البحريني، والفريقان الفائزان في هاتين المباراتين يلتقيان في المباراة النهائية التي تقام يوم غد.
وكان فريق مدينة الحسين للشباب، والذي يقوده المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري عمرو رضا، استهل مشواره في هذه البطولة بتحقيق  الفوز على فريق المكي السوداني بنتيجة 3-0، ثم فاز على فريق الشباب السعودي بنتيجة 3-2، وخسر أمام فريق سار البحريني 1-3، ليحصل على المركز الثاني في المجموعة الثالثة.
وضمن لقاءات بطولة السيدات فاز فريق حمادة، والذي يمثله لاعبات المنتخب الوطني براء الوديان وتيماء أبو يمن وبتول خضر على فريق المحمدية الجزائري بنتيجة 3-1، لينتقل حمادة لمواجهة فريق الفتاة الكويتي في مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، في الوقت الذي تأهل فيه فريقا الزمالك وبتروجت المصريين إلى المباراة النهائية، التي تقام مع ساعات صباح اليوم.
ويشارك فريقا مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة أندية غرب آسيا، والتي تنطلق اعتبارا من يوم بعد غد بمشاركة كبيرة من الأندية، والتي يشرف عليها اتحاد غرب آسيا برئاسة الأردني طارق الزعبي.
وتأتي مشاركة فريقي مدينة الحسين للشباب وحمادة في بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا، ضمن برنامج الإعداد الخاص بمشاركة المنتخب الوطني في تصفيات غرب آسيا الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 9 ولغاية 11 أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
ويذكر أن تصفيات غرب آسيا الأولمبية في نسختها الأخيرة، والتي جرت في صالة الأميرة حمزة بمدينة الحسين للشباب في العام 2020، شهدت مشاركة الدول المنتسبة لاتحاد غرب آسيا، وتمكن فيها اللاعب السعودي علي الخضراوي من حجز بطاقة التأهل المخصصة لفئة الرجال، بينما تأهل لاعبة المنتخب السوري هند ظاظا من حجز بطاقة التأهل لفئة السيدات، كما أن هذه التصفيات شهدت تأهل لاعبا المنتخب الوطني زيد أبو يمن وشقيقته سوار إلى المباراة النهائية لكل فئة.
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