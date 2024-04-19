الجمعة 19 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مراكز متقدمة لمنتخبات التايكواندو في التصنيف الدولي والدوري العالمي

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المنتخب الوطني للكراتيه -(من المصدر)
عمان - يحتل لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه للكبار في التصنيفين العالمي والدوري العالمي، مراكز متقدمة بين العشرة الأوائل، والأمر نفسه ينطبق على لاعبي المنتخب الوطني للناشئين والشباب.اضافة اعلان
وتسعى المنتخبات الوطنية لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية في كافة البطولات الدولية التي ينظمها الاتحاد الدولي.
ويطمح لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه للكبار لتحسين مراكزهم في ‏التصنيفين العالمي وفي مسابقة الدوري العالمي، ما يمكنهم من التأهل لبطولة العالم التي ستقام في مصر العام المقبل، وسيكون تحقيق الميدالية ‏الذهبية و1200 نقطة، هاجس لاعبي المنتخب الوطني في البطولات العالمية.‏
وعلى صعيد التصنيف العالمي للرجال والسيدات، يحتل محمد الجعفري المركز الثاني لوزن تحت 84 كغم، بعدما رفع ‏رصيده من النقاط إلى 6360، بفارق 456 نقطة عن المتصدر المصري يوسف بدوي، ويأتي عبد الرحمن المصاطفة بالمركز الثالث برصيد 4410 نقطة، وفي نفس الوزن يأتي عفيف غيث بالمركز التاسع برصيد 2550‏ نقطة.
ويحتل حسن المصاروة المركز العاشر لوزن تحت 75 برصيد 2595 نقطة، وعبد الله حماد المركز الثامن لوزن تحت 60 كغم برصيد 5955 نقطة، وفي الوزن نفسه يأتي عمر شقرة في المركز العشرين برصيد نقطة 1712.50، ‏وتحتل جود الضروس المركز 43 لوزن تحت 68 كغم برصيد 1022.50 ‏نقطة.
وفي الدوري العالمي للكبار للرجال يحتل عبد الله حماد المركز الخامس لوزن تحت 60 كم برصيد 660 نقطة، وعفيف غيث المركز الرابع لوزن تحت 67 كغم برصيد 720 نقطة، ولم يحقق اللاعب عبد الرحمن المصاطفة أي نقاط في هذه الوزن بسبب عدم مشاركته في جولتي باريس وأنطاليا بسبب الإصابة، ويحتل حسن المصاروة المركز الرابع عشر لوزن تحت 75 كغم ‏برصيد 300 نقطة، ويأتي محمد الجعفري بالمركز الرابع لوزن تحت 84 كغم برصيد 900 ‏نقطة.
على صعيد متصل، أصدر الاتحاد الدولي الترتيب العالم لفئة الشباب، حيث يحتل وليد قطامش المركز الثامن لوزن تحت 76 كغم برصيد 1260 نقطة، ويحتل أوس سيف المركز الثالث عشر لوزن ‏تحت67 كغم برصيد 795 نقطة، وعبد الرحمن حيمور المركز ‏الثاني والعشرين لوزن تحت 61 برصيد 700 نقطة،‏ وفي فئة الكاتا للشباب يحتل كريم ابو الهيجاء المركز الخامس عشر برصيد ‏‏1172.50‏ نقطة.
وفي الترتيب العام لفئة الشابات تحتل يارا ناصر المركز العشرين لوزن فوق 59 كغم برصيد 305 نقطة، وبلسم السعايدة المركز 31 في وزن تحت 48 كغم برصيد 425 نقطة.
وفي الترتيب العالمي للناشئين يحتل حاتم الحراسيس المركز الثامن عشر لوزن تحت 57 كغم برصيد 540 نقطة، ويأتي أحمد أبو السعود بالمركز 26 لوزن تحت 63 ‏‏كغم برصيد 380 نقطة، وهاني رشيد في الوزن ذاته بالمركز 26 برصيد 420 نقطة.
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