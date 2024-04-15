الفرصة مواتية لمنتخب الكراتيه للمنافسة على جائزة "الفائزون الكبار"

أيمن وجيه الخطيب

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عمان- ما تزال فرصة المنتخب الوطني للكراتيه قائمة لفوز أحد لاعبيه بجائزة "الفائزون الكبار"، لأفضل لاعبي الكراتيه بالعالم، والتي تمنح لمن شاركوا في جولات الدوري العالمي وحققوا أفضل الإنجازات في هذه الجولات.ويعتبر لاعب المنتخب الوطني محمد الجعفري، أحد أبرز اللاعبين للفوز بالجائزة، جيث يتطلع إلى تحقيق نتيجة مميزة في الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي تنطلق منافساتها في العاصمة المصرية القاهرة، وفي الجولة الرابعة والأخيرة التي ستقام في المغرب الشهر المقبل.كما أن الفرصة مواتيه أمام اللاعب عبد الرحمن المصاطفة في الجولتين المقبلتين في الدوري العالمي، وكانت الإصابة منعته من المشاركة في الجولتين السابقتين، وعليه تحقيق نتيجة مميزة تمنح الدخول في دائرة المنافسة في الدوري العالمي.وقد يدخل على خط المنافسة كل من اللاعبين: عفيف غيث وعبد الله حماد، حيث حقق كل منهما ميدالية برونزية للآن في جولات الدوي العالمي.وكان محمد الجعفري وعبد الرحمن المصاطفة، فازا بجائزة "الفائزون الكبار" للمرة الأولى العام الماضي، ونال المصاطفة الجائزة ضمن منافسات وزن تحت 67 كغم، وذلك بعد تحقيقه 3 ميداليات في جولات الدوري العالمي من بينها ذهبيتين وبرونزية واحدة.كما فاز "الجعفري" بالجائزة ذاتها لمنافسات وزن تحت 84 كغم، بعد فوزه أيضاً بذهبيتين وبرونزية في جولات الدوري العالمي والتي تكونت من 4 جولات أقيمت في كل من: مصر واليابان والمغرب وأيرلندا.ويمنح الاتحاد الدولي للكراتيه جائزة "الفائزون الكبار"، لأصحاب المركز الأول في كل وزن في التصنيف الخاص ببطولات الدور العالمي والأعلى تصنيفا في ترتيب كل فئة في جولات البطولة الأربعة شريطة مشاركة اللاعبين في 3 أحداث على الأقل في قارتين.وتعد هذه البطولات ذات أهمية كبرى، حيث إنها أصبحت مؤهلة لبطولة العالم 2025.إلى ذلك واستعدادا للدوري العالمي الذي يقام في مصر، أجرى المنتخب الوطني للكراتيه يوم أمس لقاءات ودية مع منتخب الإسكندرية ضمن سلسة اللقاءات الودية خلال معسكر التدريبي المقام حاليا في القاهرة، ويعد هذا اللقاء الخامس مع منتخبات المحافظات المصرية.وكان المنتخب، أجرى لقاءات ودية مع منتخبات الإسماعلية ومنطقة الشرقية والقاهرة ومنتخب مصر تحت 21 عاما، وذلك لإتاحة الفرصة للاعبي المنتخب لزيادة الخبرات عن طريق التدريب مع المدارس المختلفة استعدادا لجولة الدوري العالمي، التي تشهد مشاركة أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل وزن، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة.ويشارك في جولة مصر59 دولة و381 لاعبا ولاعبة، بينما يمثل الأردن 10 لاعبين ولاعبة وأحدة، هم: عبدالله حماد، عمر شقرة، عفيف غيث، عبدالرحمن مصاطفة، حسن مصاروه، ومحمد الجعفري، أحمد أبو هزيم، وسيم سلامة، ريان العموري، سيف بني الفارس، واللاعبة جود الضروس.