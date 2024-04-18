منتخب الكراتيه يبدأ مشواره بالدوري العالمي اليوم

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يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من الدوري العالمي التي تنطلق اليوم في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 381 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة، وتستمر حتى يوم بعد غد.ويشارك في الدوري العالمي أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة، مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر العام المقبل.وحسب برنامج الجولة الثالثة من الدوري العالمي، تلعب اليوم أوزان تحت 60 كغم، تحت 75 كغم، ووزن تحت 84 كغم، وللإناث أوزان تحت 50 كغم، وتحت 61 كغم، وتقام يوم غد، منافسات أوزان تحت 67 كغم، وفوق 84 كغم، للذكور، وأوزان تحت 55 كغم، وتحت 68 كغم، وفوق 68 كغم، وتقام يوم بعد غد منافسات اللعب على الميدالية البرونزية والنزالات النهائية.ويمثل المنتخب الوطني في الدوري العالمي في جولة مصر عبدالرحمن المصاطفة، عبدالله حماد، عمر شقرة، عفيف غيث، حسن مصاروة، محمد الجعفري، جود الضروس، أحمد أبو هزيم، وسيم سلامة، ريان العموري، وسيف بني فارس.إشادة بأداء المنتخبخلال معسكر القاهرةوكان المنتخب الوطني للكراتيه، حظي بإطراء وإشادة عدد من خبراء اللعبة، خلال المعسكر التدريبي الذي اختتم قبل 3 أيام في القاهرة، استعدادا لهذه البطولة.واعتبر المتحدثون من المنتخبات الأخرى، أن المنتخب الأردني يتمتع بمستويات فنية متميزة جعلت منه منتخبا معروفا عالميا.وعلق المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم على معسكر المنتخب في القاهرة، من خلال مقطع فيديو بثه اتحاد الكراتيه على موقعه الرسمي "فيسبوك"، لتدريبات المنتخب في النادي الأهلي المصري" نحن سعداء بلقاء الأشقاء في هذا التجمع، كما أتوجه بالشكر لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والبطل العالمي السابق مهند مجدي على ما قدمه من جهود في لقاءات النادي الأهلي والمنتخب الكويتي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري العالمي في مصر، والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة، حيث يضم المنتخب الوطني لاعبين ضمن المنصفين العشرة الأوائل في التصنيف الدولي وفي الدوري العالمي.كما أشاد المدير الفني للمنتخب الكويتي المصري السيد الفقي بمستوى المنتخب الأردني، والإنجازات التي حققها على المستوى العالمي.