الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

منتخب الكراتيه يبدأ مشواره بالدوري العالمي اليوم

المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
المنتخب الوطني للكراتيه - (من المصدر)
 يبدأ المنتخب الوطني للكراتيه منافسات الجولة الثالثة وقبل الأخيرة من الدوري العالمي التي تنطلق اليوم في مجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة 381 لاعبا ولاعبة يمثلون 59 دولة، وتستمر حتى يوم بعد غد.اضافة اعلان
ويشارك في الدوري العالمي أفضل 32 لاعبا في التصنيف الدولي لكل ميزان، وتمنح البطولة نقاطا مهمة تحسن من التصنيف العالمي للاعبين، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 1200 نقطة، مؤهلة لبطولة العالم 2025 والمقرر إقامتها في مصر العام المقبل. 
وحسب برنامج الجولة الثالثة من الدوري العالمي، تلعب اليوم أوزان تحت 60 كغم، تحت 75 كغم، ووزن تحت 84 كغم، وللإناث أوزان تحت 50 كغم، وتحت 61 كغم، وتقام يوم غد، منافسات أوزان تحت 67 كغم، وفوق 84 كغم، للذكور، وأوزان تحت 55 كغم، وتحت 68 كغم، وفوق 68 كغم، وتقام يوم بعد غد منافسات اللعب على الميدالية البرونزية والنزالات النهائية.
ويمثل المنتخب الوطني في الدوري العالمي في جولة مصر عبدالرحمن المصاطفة، عبدالله حماد، عمر شقرة، عفيف غيث، حسن مصاروة، محمد الجعفري، جود الضروس، أحمد أبو هزيم، وسيم سلامة، ريان العموري، وسيف بني فارس.
إشادة بأداء المنتخب
 خلال معسكر القاهرة
وكان المنتخب الوطني للكراتيه، حظي بإطراء وإشادة عدد من خبراء اللعبة، خلال المعسكر التدريبي الذي اختتم قبل 3 أيام في القاهرة، استعدادا لهذه البطولة.
واعتبر المتحدثون من المنتخبات الأخرى، أن المنتخب الأردني يتمتع بمستويات فنية متميزة جعلت منه منتخبا معروفا عالميا.
وعلق المدير الفني للمنتخبات الوطنية للكراتيه المصري محمد إبراهيم على معسكر المنتخب في القاهرة، من خلال مقطع فيديو بثه اتحاد الكراتيه على موقعه الرسمي "فيسبوك"، لتدريبات المنتخب في النادي الأهلي المصري" نحن سعداء بلقاء الأشقاء في هذا التجمع، كما أتوجه بالشكر لعضو مجلس إدارة النادي الأهلي والبطل العالمي السابق مهند مجدي على ما قدمه من جهود في لقاءات النادي الأهلي والمنتخب الكويتي، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري العالمي في مصر، والتي نتطلع من خلالها إلى تحقيق نتائج مميزة، حيث يضم المنتخب الوطني لاعبين ضمن المنصفين العشرة الأوائل في التصنيف الدولي وفي الدوري العالمي.
كما أشاد المدير الفني للمنتخب الكويتي المصري السيد الفقي بمستوى المنتخب الأردني، والإنجازات التي حققها على المستوى العالمي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني عارف الحاج في محاولة لبناء هجمة وسط ترقب من لاعبي قطر (من المصدر)

فقدان التركيز يضع "الأولمبي" بموقف حرج بكأس آسيا

منذ 42 دقيقة
المنتخب الوطني للسكواش للناشئين - (من المصدر)

11 لاعبا يمثلون منتخب السكواش ببطولة قطر الدولية

منذ 42 دقيقة
اللاعب آرزو شاميل ومدربه رمزي المرافي – (من المصدر)

شاميل يبدأ مشوار "التأهيل الأولمبي" بالمصارعة الحرة اليوم

منذ 43 دقيقة
مشاركون في سباق سابق للقدرة والتحمل- ( من المصدر)

السباق التأهيلي الأول للقدرة والتحمل يقام في 26 الحالي

منذ 44 دقيقة
من مباراة سابقة بين الفيصلي والحسين إربد -(من المصدر)

أندية المحترفين في سباق مع الزمن لخوض 43 مباراة

منذ 45 دقيقة
المدرب عماد الغفري والعداء عبود جودة - (الغد)

العداء جودة يشارك في بطولة العالم لألعاب القوى.. والغفري متفائل

منذ 45 دقيقة
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ7 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 