الثلاثاء 26 آذار 2024
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مراكز متقدمة لمنتخب الكراتيه في الترتيب العام للدوري العالمي

لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه المصاروة وغيث وحماد والجعفري -(من المصدر)
لاعبو المنتخب الوطني للكراتيه المصاروة وغيث وحماد والجعفري -(من المصدر)
عمان - أصدر الاتحاد الدولي للكراتيه، الترتيب العام للدوري العالمي بعد الجولة الثانية التي أقيمت منافساتها في مدينة  أنطاليا التركية.
وحل 3 لاعبين من لاعبي المنتخب الوطني ضمن المراكز العشرة الأولى لأوزانهم، في الترتيب العام.اضافة اعلان
وجاء لاعب المنتخب الوطني للكراتيه محمد الجعفري في المركز الرابع في وزن تحت 84 كغم، برصيد 900 نقطة، علما بأنه يحتل المركز الثاني في التصينف الدولي برصيد 6360 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني عفيف غيث المركز الرابع في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 67 كغم برصيد 720 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2550 نقطة.
ويحتل لاعب المنتخب الوطني عبد الله حماد المركز الخامس في الترتيب العام للدوري العالمي لوزن تحت 60 كغم برصيد 660 نقطة، في حين يحتل المركز الثامن في الترتيب العام للتصنيف الدولي برصيد 2955 نقطة.
ويأتي لاعب المنتخب الوطني حسن المصاروة في المركز الرابع عشر في الترتيب العام بالدوري العالمي لوزن تحت 75 كغم، برصيد 300 نقطة، ويحتل المركز العاشر في الترتيب العام للتصينف الدولي برصيد 2595 نقطة.
وكان الجعفري، شارك في الجولة الأولى في فرنسا وحصل على 150 نقطة، ونال الميدالية الفضية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 750 نقطة.
وجاء عفيف غيث في المركز الثالث وحقق الميدالية البرونزية في الجولة الأولى من الدوري العالم في فرنسا وجمع 570 نقطة، وشارك في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 150 نقطة.
ونال عبد الله حماد في الجولة الأولى في فرنسا 90 نقطة، وجاء في المركز الثالث، محققا الميدالية البرونزية في الجولة الثانية في أنطاليا وجمع 570 نقطة. 
وشارك المصاروة في جولة فرنسا وحصل على 150 نقطة، وحقق العدد نفسه من النقاط في الجولة الثانية في أنطاليا.
وغاب لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة عن الجولتين الأولى والثانية بسبب الإصابة، علما بأنه يحتل  المركز الثالث في الترتيب العام للتنصيف الدولي لوزن تحت 67 كغم، برصيد 4410 نقطة.
ويستعد لاعبو المنتخب الوطني لتعزيز مراكزهم في الدوري العالمي من خلال الجولة الثالثة من الدوري العالمي التي ستقام في مصر بالفترة 19 إلى 21 نيسان (أبريل) المقبل، وفي الجولة الأخيرة التي ستقام في المغرب بالفترة من 31 أيار (مايو) إلى 2 حزيران (يونيو) المقبلين.
ويشارك في الجولة الثالثة من الدوري العالمي في مصر 4 لاعبين هم: عبد الله حماد (وزن تحت 60 كغم)، وعفيف غيث (تحت 67 كغم)، حسن المصاروة (وزن تحت 75 كغم)، محمد الجعفري (وزن تحت 84 كغم). إضافة للاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة (وزن تحت 68 كغم)، بعد التأكد من تعافيه من قبل طبيب المنتخب الوطني التابع للجنة الأولمبية.
وتعد بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى السباق على جائزة “الفائزون الكبار”، حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.
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