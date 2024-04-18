الخميس 18 نيسان 2024
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الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA

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الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA

اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض wtm  Latin America   والمقام في ساوباولو البرازيل خلال الفترة ١٥-١٧ ابريل / نيسان الحالي بمشاركة مكاتب سياحة وسفر اردنية  و بحضور سفير المملكة الاردنية في البرازيل سعادة الدكتور معن المساعدة و بحضور القنصل الفخري في ساو باولو مصطفى عبدوني.

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وشاركت الهيئة في المعرض من خلال جناح اردني متكامل استعرض من خلاله وعلى مدى أيام المعرض النشاطات التسويقية للهيئة لاستقطاب مزيد من السياح للمملكة من تلك الدول المشاركة من أمريكا اللاتينية .


مدير عام هيئة تنشيط السياحة اكد على أهمية المشاركة في المعرض حيث قال : " يعد هذا المعرض فرصة هامة للقاء منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق اللاتيني لتسويق الأردن بهدف جذب مزيدا من سائحي هذا الأسواق للمملكة و الذين يمتازون بارتفاع معدل إنفاقهم .


وأشار عربيات ان مشاركة هذا العام تأتي في إطار جهود الوزارة والهيئة  لفتح أسواق جديدة وواعدة في أمريكا اللاتينية مع دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي الاردني من مختلف تلك الأسواق السياحية.
ونوه عربيات الى ان السوق البرازيلي يعتبر من الأسواق الهامة التي استهدفتها الهيئة وذلك وفق الدراسات التي تم إعدادها والتغذية الراجعة من القطاع السياحي الأردني .
وأكد عربيات أن الاردن نجح في الترويج للمنتج السياحي المتنوع ليتناسب مع جميع الأذواق والجنسيات، مشيرا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص وصل بالقطاع السياحي إلى التغلب على جميع التحديات. 
يذكر ان الجناح الاردني المشارك في المعرض شهد توافد عدد كبير من الإعلاميين وممثلي شركات السياحة والمهتمين بالمقصد السياحي الاردني، كما جذب الجناح الاردني الزائرين من منظمى الرحلات وممثلي وسائل الاعلام .

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