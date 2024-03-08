الجمعة 08 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر

محل لبيع الذهب - (تعبيرية)
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

  استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في 5 أشهر بعد الإرتفاع لأعلى مستوى على الإطلاق.

اضافة اعلان


وجاءت مكاسب المعدن الأصفر بعدما عززت تصريحات رئيس الفدرالي جيروم باول الرهانات على خفض الفائدة منتصف العام الجاري، إضافة إلى أن الدولار الأميركي يتجه نحو أكبر خسائر أسبوعية في 2024، بما يعزز الشهية نحو الذهب إذ يصبح أقل تكلفة للمشترين بالعملات الأخرى، وفقا لشبكة سي إن بي سي الاقتصادية.


وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستويات 2164.7 دولار للأونصة. وارتفعت الأسعار في المعاملات الفورية بأكثر من 3.5 يالمئة من بداية الأسبوع.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
سبائك من الذهب

الذهب يتراجع بشكل طفيف

01 آذار 2024
النفط

النفط يرتفع ويتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية طفيفة

01 آذار 2024
الذهب

الذهب يتجه لتسجيل أول مكاسب في 3 أسابيع

23 شباط 2024
النفط يتراجع

أسعار النفط تتراجع وتتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

23 شباط 2024
اقرأ أيضا
النفط

ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة الطلب

منذ2 ساعة
شركة الكهرباء الوطنية

13 % انخفاض فاقد شبكة الكهرباء

منذ15 ساعة
تعبيرية

258 انتهاكا للمحتوى الفلسطيني في شباط

منذ15 ساعة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.48%

منذ15 ساعة
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير يؤكد أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية مع جنوب أفريقيا

منذ15 ساعة
"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

"أورنج" و"إنتاج" تطلقان النسخة الثالثة من جائزة "ملهمة التغيير"

منذ15 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
1709720555694778900

ترامب قادم والأفضل أن نكون مستعدين

ترجمات |06 آذار 2024
رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في حديث مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي - (المصدر)

خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. لا فرصة لها في النجاح‏

ترجمات |05 آذار 2024
1709547746871132200

أهوال "7 أكتوبر" لم تحدث من فراغ.. لماذا يُمنع قول ذلك؟

ترجمات |04 آذار 2024
63d4582ffc184700195533e2

لماذا لا تنقذ الأخبار الإلكترونية الصحافة‏

ترجمات |04 آذار 2024
فلسطينيون في حي دمره القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

المقاومة الفلسطينية تنتصر: يجب هزيمة حل نتنياهو النهائي للقضية الفلسطينية (2-2)

ترجمات |03 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عزائم رمضان

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة

أزمة البحر الأحمر 04 آذار 2024

hajjaj copy

غلاء المحروقات 03 آذار 2024

غلاء المحروقات

راتب شهر شباط 02 آذار 2024

راتب شهر شباط
 
 