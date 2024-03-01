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الجمعة 01 آذار 2024
1:30 م
الذهب يتراجع بشكل طفيف
سبائك من الذهب
انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأميركي.
وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1 بالمئة إلى 2052.8 دولار للأونصة.
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ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما يتم تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.
الذهب
اقتصاد
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