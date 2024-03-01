الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتراجع بشكل طفيف

سبائك من الذهب
سبائك من الذهب
انخفضت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه نحو مكاسب أسبوعية وسط تباطؤ التضخم الأميركي.

وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1 بالمئة إلى 2052.8 دولار للأونصة.اضافة اعلان

ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما يتم تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.
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