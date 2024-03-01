الذهب يتراجع بشكل طفيف

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وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بصورة هامشية 0.1 بالمئة إلى 2052.8 دولار للأونصة.ويتجه المعدن النفيس لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما يتم تداول الذهب قرب أعلى مستوى في شهر.