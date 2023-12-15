الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

سبائك ذهب - (تعبيرية)
سبائك ذهب - (تعبيرية)
تتجه أسعار الذهب الجمعة لتحقيق مكاسب أسبوعية بدعم من الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن بعدما ألقت احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض تكاليف الاقتراض العام المقبل بظلالها على الدولار وعوائد سندات الخزانة.اضافة اعلان
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.88 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:39 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع 1.6 %منذ بداية الأسبوع. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 %إلى 2050 دولارا.
وقال كايل رودا محلل الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "احتمال خفض أسعار الفائدة يدفع لاتجاه صعودي للغاية بالنسبة للذهب".
وأبقى المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، وقال رئيسه جيروم باول إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية قد انتهى على الأرجح.
وتضع الفائدة المنخفضة في الولايات المتحدة ضغوطا على الدولار وعوائد السندات، مما يزيد من جاذبية السبائك التي لا تدر عوائد.
ويتجه الدولار لانخفاض أسبوعي بعد أن سجل أدنى مستوى في أربعة أشهر أمس الخميس، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2 %إلى 24.08 دولارا للأوقية، فيما صعد البلاتين 0.1 %إلى 958.87 دولارا. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب أسبوعية.
وانخفض البلاديوم 0.5 في المئة إلى 1096.86 دولارا، لكنه يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس آذار 2022 بعدما ارتفع هذا الأسبوع حتى الآن 15.5 %.
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