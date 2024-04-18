الخميس 18 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بنك صفوة الإسلامي يرفع رأسماله إلى 120 مليون دينار

جانب من اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك صفوة الإسلامي-(من المصدر)
جانب من اجتماع الهيئة العامة العادي لمساهمي بنك صفوة الإسلامي-(من المصدر)
عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك صفوة الإسلامي، أمس، اجتماعها العادي، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور، وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي.اضافة اعلان
وتم خلال الاجتماع المصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة؛ حيث صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023، والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2023.
وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في اليوم ذاته، أوصى المجلس للهيئة العامة برفع رأسمال البنك بمبلغ 20 مليون دينار، بنسبة 20 بالمائة من رأس المال المكتتب ليصبح رأسمال البنك 120 مليون دينار، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين.
وأشار أبو حمور، إلى أن البنك استمر بتحقيق نتائج مميزة خلال العام 2023، حيث حقق نموا ملحوظا في حجم موجوداته، بلغ 345 مليون دينار، بنسبة نمو وصلت إلى 13 بالمائة.
أما ودائع المتعاملين، فنمت بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهذه القيمة تمثل 5.8 بالمائة من ودائع القطاع المصرفي، وقد كان لهذه الزيادة دور كبير في دعم نسب ومؤشرات السيولة لدى البنك وقدرته على التوسع.
وبين أن العام الماضي شهد نمواً في صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة 16 بالمائة، مرتفعًا من 15.1 مليون دينار في العام 2022 إلى 17.5 مليون دينار في العام 2023، وقد جاءت النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال العام الماضي انعكاسا لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.
وأشاد أبو حمور، بجهود الإدارة والعاملين في البنك، إضافة إلى الجهات الرقابية ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، خاصة البنك المركزي الأردني؛ لجهوده في الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مشهد عام من العاصمة عمان-(ارشيفية)

الأردن في المرتبة 57 عالميا في مؤشر جودة الحياة للعام 2024

منذ 32 دقيقة
جانب من اللقاء-(من المصدر)

جمعية البنوك في الأردن تستضيف وفدا من رياديي الأعمال الفلسطينيين

منذ 32 دقيقة
تعبيرية

كفالة 12.8 ألف سيارة منذ بدء تطبيق قرار الكفالة الإلزامية على المركبات

منذ 33 دقيقة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

"البورصة" تنخفض 0.1 %

منذ 35 دقيقة
d14b28a0-9146-4e5e-b89e-40749f045e0d

الأردن يشارك في معرض WTM LATIN AMERICA

منذ3 ساعة
وزير المالية د. محمد العسعس - (أرشيفية)

وفد حكومي يشارك بالاجتماعات السنوية لـ"النقد الدولي" والبنك الدولي

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات | منذ7 ساعة
1713349573577781600

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة (3-3)‏

ترجمات |17 نيسان 2024
دمار هائل في حي الرمال في مدينة غزة بعد استهدافه بغارات جوية إسرائيلية، 10 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-2)

ترجمات |16 نيسان 2024
الدخان يتصاعد بعد غارات جوية إسرائيلية على بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، 28 كانون الأول (ديسمبر) 2023 - (المصدر)‏

‏"لافندر": آلة الذكاء الاصطناعي التي توجه القصف الإسرائيلي في غزة‏ (3-1)

ترجمات |15 نيسان 2024
1713095065533332800

في دعم "دولة فلسطين"

ترجمات |14 نيسان 2024
1713087807612991000

كيف تقوض قضية الإجهاض حظوظ ترامب الانتخابية

ترجمات |14 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
تسهيلات

تسهيلات

الأردن فخر العرب 17 نيسان 2024

hajjaj copy

الشحن في الأردن 16 نيسان 2024

الشحن في الأردن

الشعب والأخبار 16 نيسان 2024

الشعب والأخبار

بقايا المسَّيرات في الأردن 14 نيسان 2024

hajjaj copy

أول يوم دوام بعد العيد 13 نيسان 2024

hajjaj copy
 
 