بنك صفوة الإسلامي يرفع رأسماله إلى 120 مليون دينار

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عقدت الهيئة العامة لمساهمي بنك صفوة الإسلامي، أمس، اجتماعها العادي، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد أبو حمور، وبحضور أعضاء المجلس والرئيس التنفيذي للبنك سامر التميمي.وتم خلال الاجتماع المصادقة على البنود المدرجة على جدول أعمال الهيئة العامة؛ حيث صادقت الهيئة على تقرير مجلس الإدارة السنوي عن السنة المالية 2023، وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية 2023، والقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31/12/2023.وخلال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في اليوم ذاته، أوصى المجلس للهيئة العامة برفع رأسمال البنك بمبلغ 20 مليون دينار، بنسبة 20 بالمائة من رأس المال المكتتب ليصبح رأسمال البنك 120 مليون دينار، وذلك بتوزيع أسهم مجانية على المساهمين.وأشار أبو حمور، إلى أن البنك استمر بتحقيق نتائج مميزة خلال العام 2023، حيث حقق نموا ملحوظا في حجم موجوداته، بلغ 345 مليون دينار، بنسبة نمو وصلت إلى 13 بالمائة.أما ودائع المتعاملين، فنمت بنسبة 11 بالمائة لتصل إلى 2.5 مليار دينار، وهذه القيمة تمثل 5.8 بالمائة من ودائع القطاع المصرفي، وقد كان لهذه الزيادة دور كبير في دعم نسب ومؤشرات السيولة لدى البنك وقدرته على التوسع.وبين أن العام الماضي شهد نمواً في صافي ربح البنك بعد الضريبة بنسبة 16 بالمائة، مرتفعًا من 15.1 مليون دينار في العام 2022 إلى 17.5 مليون دينار في العام 2023، وقد جاءت النتائج المالية المميزة التي حققها البنك خلال العام الماضي انعكاسا لاستراتيجيات البنك الطموحة للقيام بأعماله بشكل ريادي.وأشاد أبو حمور، بجهود الإدارة والعاملين في البنك، إضافة إلى الجهات الرقابية ودائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق المالية، خاصة البنك المركزي الأردني؛ لجهوده في الحفاظ على صحة وسلامة الجهاز المصرفي الأردني.