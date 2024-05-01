استقرار الرضا عن خدمات النقل العام في الربع الرابع من 2023

تيسير النعيمات

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عمان – استقرت درجة الرضا على خدمات النقل العام عند 68 % في الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع نفسه من العام 2022، وفق مؤشرات الأداء البري الصادر عن وزارة النقل .وارتفع متوسط العمر التشغيلي لأسطول النقل العام، وفق المؤشرات، من (11.97 ) سنة في الربع الرابع من 2022، إلى ( 12.9 ) في الربع الرابع من العام الماضي.وفي قطاع النقل بالسكك الحديدية، أظهرت مؤشرات الأداء بين الربع الرابع من العام 2022، والربع الرابع للعام الماضي، لقطاع النقل العام بالسكك الحديدية انخفاضا كبيرا في معدل رحلات الركاب من 1171 رحلة إلى 9 رحلات بنسبة 99 %، وفي معدل عدد الرحلات من 7 إلى 1.7 رحلة.وجميع الرحلات التي يتم تسييرها على السكك الحديدية هي رحلات سياحية وترفيهية، تتم من خلال مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني.وانخفض عدد الحافلات العمومي ضمن اختصاص هيئة النقل، من( 817) إلى ( 734) حافلة بنسبة (10 %)، فيما ارتفع عدد سيارات التأجير السياحية من (11772) إلى (12208) سيارات بنسبة ( 3.7 %)، بيد أن عدد مكاتب سيارات التأجير السياحي انخفض من ( 236) مكتبا إلى( 235 ) بنسبة ( 0.6 %).واستقر عدد سيارات تكسي المطار عند 228 سيارة، وعدد سيارات تكسي المعبر عند 30 سيارة، فيما انخفض عدد سيارات التكسي الفخمة (الليموزين) من 606 إلى 596 سيارة بنسبة 1.6 %، فيما استقر عدد مكاتبها عند 25 مكتبا .وبقي عدد سيارات التكسي لذوي الاحتياجات الخاصة 30 سيارة، فما ارتفع أسطول النقل الدولي من 231 إلى 234 سيارة بنسبة( 1.4 %)، وعدد شركات النقل الدولي من 30 إلى 31 شركة بنسبة 2.2 %، وارتفع عدد أسطول شركات التأجير من 949 إلى 950 شركة، بنسبة 0.1 %، وانخفض عدد شركات التأجير من 21 إلى 18 شركة بنسبة 14.3 % .وزاد عدد سيارات السفريات الخارجية من 1107 سيارات إلى 1160 سيارة بنسبة 4.8 %، فيما بقي عدد حافلات ذوي الاحتياجات الخاصة كما هو 24 حافلة .وانخفض عدد الباصات العمومي، التي تم تحديثها من 7 إلى 5 باصات بنسبة 27.3 %، وعدد الباصات التي تم تحديثها (تراكمي للعام الماضي) من 132 إلى 80 باصا بنسبة39.4 %. فيما ارتفع عدد الباصات التي تم تحديثها (تراكمي لجميع الأعوام) من 3852 إلى 3939 باصا بنسبة 2.3 %.وبينت حركة البضائع عبر المراكز الحدودية كافة، خلال الربع الرابع من العام الماضي، بالمقارنة مع الربع الرابع من العام 2022، انخفاض حجم المناولة من 9449640 إلى 7931450 طنا بنسبة 16 %.وانخفض إجمالي حجم البضائع المستوردة من 5795448 إلى 4521235 طنا، بنسبة22 %، وإجمالي حجم البضائع المستوردة المحلية من 5052431 إلى 4029134 طنا بنسبة 20 %.وارتفع حجم بضاعة الترانزيت من 1807525 إلى 1845822 طنا بنسبة 2 %، فيما انخفض حجم البضائع المصدرة من 3654191 إلى 3410215 طنا بنسبة 7 % .وبلغ عدد الشاحنات الداخلة عبر جميع المراكز الحدودية 137500 شاحنة لينخفخض إلى 115687 شاحنة بنسة 16 %، وفيما يتعلق بعدد الشاحنات الخارجة عبر المراكز الحدودية كافة، فقد انخفض من 132335 إلى 111852 شاحنة بنسبة 15 %.