صافي أرباح مجموعة كابيتال بنك ترتفع 20 % لتبلغ 50 مليون دينار

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عمان - الغد - أعلنت مجموعة كابيتال بنك عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي 2023، حيث حققت أداء ماليا قويا على كافة الأصعدة التشغيلية للمجموعة.ووفقا للبيانات المالية، فقد بلغت صافي أرباح المجموعة من أعمالها الاعتيادية مع نهاية الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 50 مليون دينار وبنسبة نمو وصلت إلى20 % عن ذات الفترة من العام السابق، فيما سجلت المجموعة نمواً ملحوظا في إجمالي الدخل الذي ارتفع بنسبة 63 % ليصل إلى 150 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع 92 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم معلقا على هذه النتائج: "نحن فخورون بالنتائج المالية القوية التي حققتها مجموعة كابيتال بنك في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2023، حيث تعكس هذه النتائج مدى التزامنا بتحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة لعملائنا ومساهمينا، كما تسلط الضوء على قدرتنا في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة وطويلة المدى للنمو والتي تتمحور أهدافها حول تحقيق الإنجازات والبناء عليها مع الاستمرار بسياستنا التحوطية، الأمر الذي انعكس إيجابا على العائد على حقوق الملكية الذي وصل الى 17 % وهو من أعلى النسب المتحققة في القطاع المصرفي".وأشار السالم إلى أن النتائج المالية التي حققتها المجموعة ما هي إلا نتيجة لسياسة التكامل بين البنك وشركاته التابعة والتي تعمل جميعها في أكبر وأهم الأسواق العربية وهي السعودية، والعراق والإمارات، موضحا أن المصرف الأهلي العراقي وبفضل علاقاته القوية والممتدة مع عملائه بالإضافة الى تواجده في المملكة العربية السعودية أصبح اليوم يتصدر قائمة البنوك الخاصة في السوق العراقي.من جانبه، قال الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة كابيتال بنك، سامر إبراهيم العالول، إن النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في النصف الأول من عام 2023 تعكس مدى قوة ومتانة الأعمال التشغيلية والتي تمثلت بنمو صافي الدخل التشغيلي بنسبة 85 % عن نفس الفترة من العام السابق ليصل الى 92 مليون دينار أردني مع المحافظة على نسب متانة مالية قوية، إلى جانب استمرار المجموعة في سياستها التحوطية حيث تم رصد مخصصات بقيمة 25 مليون دينار في النصف الأول لعام 2023 لمواجهة أية مخاطر ائتمانية محتملة، وبما يكفل جودة أعلى للأصول بنسبة تغطية للمخصصات تجاوزت 90 %.وأشار العالول إلى نمو إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 8 % حتى نهاية حزيران الماضي، لتصل إلى 7.5 مليار دينار، مقارنة مع 7 مليارات دينار في العام الماضي، مدعومة بزيادة حجم الودائع بنسبة 12 % لترتفع إلى 5.5 مليار دينار مقارنة مع 4.9 مليار دينار في نهاية العام 2022.ولفت العالول إلى نمو محفظة إدارة الأصول في شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثمارية للمجموعة ليصل إجمالي أصول المحفظة إلى 700 مليون دولار كما في نهاية حزيران الماضي.وأوضح العالول أن أعمال التأجير التمويلي التي نمت بنسبة 60 % فقد أسهمت في تنويع أعمال مجموعة كابيتال بنك وإيراداتها في الأردن والعراق وتوفير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة لعملائنا.بدوره قال المدير التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي أيمن عمران أبو دهيم، إن المصرف حقق في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي نمواً ملحوظاً في جميع جوانب أعماله، حيث حقق المصرف ربحا صافيا بقيمة 24 مليون دينار أردني خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين بلغ إجمالي أصول المصرف 1.9 مليار دينار أردني وبإجمالي ودائع بلغت 1.5 مليار دينار أردني ، كما نمت محفظة التسهيلات الائتمانية بحوالي 183 مليون دينار شكل النمو في قطاع الأفراد 60 % منها، مدعوما بزيادة في قاعدة عملاء المصرف لتصل إلى 149 ألف عميل لنهاية حزيران الماضي، لافتا إلى أن هذه الأرقام تظهر ارتفاع ثقة العملاء في المصرف وبسمعته الجيدة وقدرته على تلبية المتطلبات المتنامية لكافة العملاء من الأفراد والمؤسسات.وأوضح أبو دهيم، أن المصرف الأهلي العراقي أصبح الخيار الأفضل للعملاء الذين تتطلب أعمالهم إصدار الحوالات المصرفية وخطابات الضمان والاعتمادات المستندية والتي نمت بنسبة 30 % خلال الستة أشهر الأولى عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيرا إلى أن المصرف واصل تحسين بنيته التحتية وزيادة انتشاره في المحافظات العراقية حيث تم افتتاح فرعين جديدين للمصرف ليصل إجمالي عدد فروعه في العراق إلى 26 فرعاً، بالإضافة الى فرعه في الرياض الذي باشر أعماله رسمياً منذ أيلول الماضي حيث شهد انطلاقة قوية في السوق السعودي وتمكن من استقطاب كبرى الشركات السعودية التي لديها تعاملات تجارية مع العراق.