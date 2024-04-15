الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كابيتال بنك يكشف النقاب عن بوابته الإلكترونية المحدثة لإدارة النقد

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كابيتال بنك
عمان-الغد-في إطار التزامه بتقديم خدمات رقمية مبتكرة تلبي احتياجات عملائه، أطلق كابيتال بنك بوابته الإلكترونية المُحدثة للأعمال والمخصصة لإدارة النقد، مع إضافة عدد من الخدمات التجارية لعملائه من الشركات.اضافة اعلان
وتمتاز البوابة التي تم تصميمها بواجهة مستخدم جديدة بسهولة الاستخدام والأمان، حيث ستعمل على إثراء تجربة العملاء الخاصة بإدارة النقد وإجراء معاملات الخدمات التجارية اليومية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، الحوالات المحلية والدولية، ورواتب الموظفين بكل سهولة ويسر وبشكل آمن.
من ناحية أخرى، توفر البوابة للمستخدمين طريقة فعالة لبدء وتتبع معاملات الخدمات التجارية المتعلقة بالاعتمادات المستندية، بوالص التحصيل، الكفالات البنكية، وكفالات التخليص على البضائع، إضافة إلى أنها تمنح العملاء المرونة عند إجراء معاملاتهم المالية في أي وقت وفي أي مكان، لضمان استمرار مهامهم بسلاسة، وذلك بما يتوافق مع الصلاحيات المذكورة في السجل التجاري الخاص بكل شركة. 
وتعليقا على إطلاق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال بحلتها الجديدة، قال رئيس قطاع الشركات في مجموعة كابيتال بنك ياسر كليب: “سعداء بإطلاق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال بشكلها الجديد والتي تعد أكثر سهولة في الاستخدام وذات كفاءة عالية وذات ميزات عدة والتي من شأنها تحسين تجربة عملائنا الذين نقدرهم ونتفهم احتياجاتهم”.
وأضاف كليب: “من ناحية أخرى، ستسمح الخدمات الجديدة لعملائنا بعرض وتقديم معاملاتهم الخاصة بالخدمات التجارية اليومية من خلال البوابة، مما يسهم فيتوفير الوقت والجهد اللازمين لتتبع أي معاملة ويغنيهم عن زيارة أي من فروع البنك”.
من جانبه، قال مدير إدارة المعاملات المصرفية لمجموعة كابيتال بنك، زيد الكردي: “نسعى في كابيتال بنك إلى تسهيل العمل اليومي لعملاء قطاع الأعمال من خلال تقديم خدمات رقمية آمنة تتيح لهم عرض وتسوية حساباتهم، وإجراء المعاملات النقدية والتجارية بأمان وعلى مدار الساعة، بأفضل التقنيات الآمنة، واليوم نطلق بوابة كابيتال بنك الإلكترونية بحلتها الجديدة لإدارة النقد والخدمات التجارية لتلبي احتياجات عملائنا بنطاق أوسع وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي وبالتوافق مع تعليمات البنك المركزي الأردني”.
وتوفر بوابة كابيتال بنك الإلكترونية للأعمال مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية والتجارية التي تلبي احتياجات مختلف العملاء من قطاع الأعمال، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبيرة.
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