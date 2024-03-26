مؤشر البورصة يرتفع 0.11 %

اضافة اعلان

ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق أمس إلى 2476.21 نقطة، بارتفاع نسبته 0.11 %.وبلغ حجم التداول الإجمالي حوالي 4.0 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1.824 عقداً.وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 84 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و25 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة0.09 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 0.09 %، وارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 0.08 %.أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع التبغ والسجائر، الخدمات التعليمية، الأدوية والصناعات الطبية، التكنولوجيا والإتصالات، الفنادق والسياحة، الصناعات الاستخراجية والتعدينية، البنوك، الأغذية والمشروبات، الخدمات المالية المتنوعة 4.76 %، 0.73 %، 0.55 %، 0.35 %، 0.24 %، 0.14 %، 0.11 %، 0.11 %،0.10 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الكهربائية، صناعات الملابس والجلود والنسيج، الصناعات الهندسية والإنشائية، الخدمات التجارية، العقارات، النقل، التأمين، الطاقة والمنافع 1.18 %، 0.92 %، 0.63 %، 0.23 %، 0.18 %، 0.18 %، 0.09 %، 0.09 % على التوالي.وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي أمواج العقارية بنسبة 4.76 %، مصانع الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بنسبة 4.76 %، فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بنسبة 4.67 %، الضمان للاستثمار بنسبة 4.11 %، والاتحاد للاستثمارات المالية بنسبة 3.57 %.