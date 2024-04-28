الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سر رفض الاتحاد السعودي فسخ عقد كريم بنزيما

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اللاعب كريم بنزيما

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن مع وليد، سر رفض نادي الاتحاد السعودي فسخ عقد اللاعب كريم بنزيما.

وغاب بنزيما عن أغلب مباريات نادي الاتحاد السعودي، خلال الفترة الأخيرة، كما قدم مستويات متراجعة للغاية.

وتصاعدت أصوات تطالب برحيل اللاعب الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل إفساح المجال للتعاقد مع مهاجم آخر.

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وانضم بنزيما إلى الاتحاد مطلع الموسم الحالي، قادما من ريال مدريد، في صفقة مدوية حاملا الكرة الذهبية وهدافا للفريق الإسباني العريق.


وقال الفراج عبر برنامج أكشن مع وليد، ربما يكون سبب عدم فسخ عقد بنزيما هو "حتى لا يقال إنه لاعب كبير فسخ عقده وغادر الدوري السعودي"؛ إذ يرى بعضهم أن ذلك قد يؤثر على المشروع.


وتابع الفراج :"هو ـ بنزيما ـ عاجبه هذا الوضع".
وواصل :"بنزيما ملف كبير ولا أعلم كيف يتم التعامل معه".

 

وتردد أخيرا على نطاق واسع في الأوساط الرياضية بالمملكة العربية السعودية، أن بنزيما يهرب من لعب المباريات حيث غاب عن آخر 3 مباريات أمام الهلال.


وشدد الفراج على أن الصفقة الوحيدة من اللاعبين الفئة الأولى التي نجحت في السعودية هو كريستيانو رونالدو نجم النصر فقط، أما نيمار وبنزيما فقد فشلا تماما.


وتابع :"الله يصبر الاتحاد".

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