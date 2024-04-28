بشكل غير متوقع.. أبو تريكة يشن هجوما على محمد صلاح

تواصلت ردود الأفعال المنتقدة لمهاجم ليفربول محمد صلاح عقب خلافه مع مدربه الألماني يورغن كلوب السبت، ودخوله في سجال كلامي حاد وذلك قبل دقائق من نهاية مباراة فريقه أمام وست هام ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وتعرض صلاح لسيل من الانتقادات الحادة عقب المشادة مع كلوب، حيث علّق النجم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على الحادثة بالقول إنه يشعر بالحزن وهو يتابع ما حدث بين مواطنه صلاح ومدربه.

وقال أبو تريكة عن الواقعة، خلال تواجده في الاستديو التحليلي لمباراة وست هام وليفربول (2 ـ 2)، عبر قنوات "beIN SPORTS": "أنا حزين بسبب هذا الموقف، على المستوى الشخصي أشعر بكثير من الحزن، هذا يؤلمني ويؤسفني، لأنني أحب الاثنين، ولكن أحب صلاح أكثر".



وتابع: "صلاح غلطان، مهما يكن هذا مدربك"، مضيفا: "لقد نجحت أنت وهو في بناء علاقة يحلم جميع الناس بها، العلاقة بينهما ليست في الملعب فقط بل في خارجه أيضًا، هذا الخلاف لا ينبغي أن يظهر في العلن وأمام الجماهير، محزن أن اثنين صنعا هذه الملحمة يصل بهما الحال إلى هذا الحوار الساخن".



وقال أبو تريكة: "كلاهما من أساطير كرة القدم، وكلاهما حقق النجاح على المستوى الشخصي والاجتماعي، أنا أحب صلاح جداً وهو أخي الصغير، لكن لا ينبغي أن يتصرف هكذا مع مدربه".

وكانت لقطات مصورة قد أظهرت مشادة كلامية بين كلوب وصلاح عند الدقيقة 79، وقبل دخول النجم المصري للمستطيل الأخضر للمشاركة كبديل وعند وقوفه على خط الملعب، حيث ظهر وهو ينتابه الغضب ويوجه بعض الكلمات إلى كلوب، في حين حاول داروين نونيز وجو غوميز تهدئة زميلهما صلاح.



وعقب نهاية المباراة لم يصافح أي من الرجلين الآخر، فيما فسح المجال للتعاليق التي وجه أغلبها انتقادات لاذعة للنجم المصري.