الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

واتساب تنفي إمكانية نشر إعلانات عبر التطبيق لزيادة الإيرادات

LYNXMPEJ8E05D_L
واتساب
نفى الرئيس التنفيذي لشركة "واتساب" الجمعة تقريرا لصحيفة فاينانشال تايمز قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.اضافة اعلان

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".

كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.

بدأ الحديث عن هذه الخدمة في أبريل الماضي.

"قنوات" واتساب تنطلق في دول جديدة بينها عربية

وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق بدون إعلانات.

وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.

ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق.

واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب، الذي كان دائما مجانيا، في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.
كيف تساعد مضادات حيوية على بقاء "البكتيريا المقاومة"؟

كيف تساعد مضادات حيوية على بقاء "البكتيريا المقاومة"؟ 11 أيلول 2023

10 نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة.. تعرفوا عليها

10 نصائح تساعد في تحقيق النجاح والسعادة.. تعرفوا عليها 11 أيلول 2023

1694170026860387000

قدرة الانسحاب من علاقات سامة ومؤذية.. حينما ينجو الإنسان بذاته 08 أيلول 2023

1694170026710386800

القاسمي: "الشارقة للكتاب" من أهم المنجزات العربية ومنصة لازدهار صناعة النشر 08 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"الأسئلة الفضولية".. تعد على الحدود الشخصية ومساحات الخصوصية

"الأسئلة الفضولية".. تعد على الحدود الشخصية ومساحات الخصوصية

13 أيلول 2023
المراهقة.. حينما تتبدل السلوكيات فما دور الأهل لتخطي المرحلة بسلام؟

المراهقة.. حينما تتبدل السلوكيات فما دور الأهل لتخطي المرحلة بسلام؟

13 أيلول 2023
كيف تعلم طفلك تكوين صداقات مع أشخاص من ذوي الإعاقة؟

كيف تعلم طفلك تكوين صداقات مع أشخاص من ذوي الإعاقة؟

12 أيلول 2023
"الترند" حينما يكون سيفا ذا حدين.. واختصاصيون يحذرون

"الترند" حينما يكون سيفا ذا حدين.. واختصاصيون يحذرون

12 أيلول 2023
"بائع الأحلام".. عوالم نفسية تغوص في أعماق الإنسان

"بائع الأحلام".. عوالم نفسية تغوص في أعماق الإنسان

11 أيلول 2023
Untitled-1

"لمدرستي أنتمي".. فعاليات طلابية خلاقة تعزز روح الانتماء للوطن

11 أيلول 2023
افكار و مواقف
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 