أميركا تطرح على "إسرائيل" مقترحاً بديلاً لهجوم رفح

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم (الأحد) إن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، طرح على نظيره الإسرائيلي هيرتسي هاليفي مقترحاً بديلاً لشن هجوم على رفح جنوب قطاع غزة.

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وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة تشارلز براون طرح على هاليفي شن غارات دقيقة على رفح، وإنشاء غرفة تحكم مشتركة للتنسيق بشأن العمليات. ويشمل الاقتراح تأمين حدود غزة مع مصر بالوسائل التكنولوجية، لمنع تهريب الأسلحة، وعزل مدينة رفح جنوب غزة.



وأفادت وسائل الإعلام بأن براون أكد لنظيره الإسرائيلي أن واشنطن «لن تقبل» بسقوط أعداد كبيرة من القتلى المدنيين في رفح، في حالة تنفيذ توغل بري، بعد مقتل آلاف المدنيين في شمال ووسط قطاع غزة.-(وكالات)