السودان يمدد إغلاق المجال الجوي

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أعلنت سلطة الطيران المدني السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي حتى 10تموز (يوليو)، مشيرة الى انها سوف تستثني الرحلات ذات الأغراض الإنسانية. وكالات