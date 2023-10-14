بلينكن: حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله

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أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن الوضع في قطاع غزة صعب جدا "وعلينا أن نعمل معا لنضمن دخول المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن هذا الأمر حساس ويجب القيام به احتراما للقانون الدولي.ونقلا عن صحيفة "عُكاظ"، قال "بن فرحان" خلال لقائه اليوم السبت نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في الرياض، إن الأولوية في الوقت الحالي وقف المزيد من المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ونزع فتيل التصعيد، والعودة إلى السلام، ووقف إطلاق النار والعمل على معالجة الكارثة الإنسانية.وشدد على أن "الذي يعاني من هذا الوضع هم المدنيون من الجانبين، ومن المهم أن ندين ونستنكر استهداف المدنيين وهذا أمر واضح وتتبناه الجامعة العربية"، ويجب التوصل إلى طريق للخروج من دورة العنف.وتابع: "نحن بحاجة إلى جهد جماعي لوقف هذه العودة الدائمة إلى العنف، ودائما المدنيون يدفعون الثمن من كلا الجانبين، ولا بد أن نصل إلى طريق لوقف التصعيد وتحسين الوضع لاحقا".من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني وآماله، وأنه يجب العمل على حماية المدنيين، وإقامة مناطق آمنة، وإيصال المساعدات لغزة، مشيراً إلى أن واشنطن تعمل مع السعودية لضمان حماية المدنيين في القطاع.