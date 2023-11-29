الأربعاء 29 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يطالب بسحب الجنسية الإسرائيلية من لاعبي كرة قدم

وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
تقدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بطلب سحب الجنسية وتأشيرة العمل من لاعبي كرة القدم الأجانب في الدوري الإسرائيلي، الذين اختاروا عدم حمل لافتة تطالب بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس" الفلسطينية، في قطاع غزة.اضافة اعلان

جاءت مطالبة "بن غفير" بعد أن رفض المدافع السويدي دانييل سوندغرين و4 لاعبين أجانب آخرين، في مباراة فريق "مكابي حيفا" الأخيرة، رفع لافتة مكتوبة باللغة الإنجليزية تطالب بعودة المحتجزين، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

يشار إلى أن معظم اللاعبين المعنيين موجودون في "إسرائيل" بتأشيرات عمل، ولا يحملون في الواقع الجنسية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة.

ورفض وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، طلب إيتمار بن غفير، وأكد في رسالة موجهة له أنه: "لا يجوز نزع الجنسية عن شخص لأنه لا يحمل لافتة، مهما كانت أهميتها، إنني أوصي بأن نتعامل مع المهمة المتمثلة في الحفاظ على أمن إسرائيل وسلامتها". (الجزيرة نت)
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