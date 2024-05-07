الثلاثاء 07 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القسام تقصف موقعا للاحتلال شرق محور نتساريم

كتائب عز الدين القسام
كتائب عز الدين القسام
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الموقع العسكري الإسرائيلي شرق محور نتساريم في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.-(وكالات)اضافة اعلان
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