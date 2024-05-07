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الثلاثاء 07 أيار 2024
10:25 م
القسام تقصف موقعا للاحتلال شرق محور نتساريم
كتائب عز الدين القسام
أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت الموقع العسكري الإسرائيلي شرق محور نتساريم في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.-(وكالات)
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غزة
كتائب القسام
محور نتساريم
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