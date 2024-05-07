الثلاثاء 07 أيار 2024
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نائب الملك يتابع تمرين صقور الهواشم 4 الليلي

سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد
سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد

تابع نائب جلالة الملك، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مساء اليوم الثلاثاء، تمرين صقور الهواشم/4 الليلي، ضمن فعاليات تخريج دورة الطيران التعبوي المتقدم/13.

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وكان في استقبال سموه لدى وصوله قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، ومدير الأمن العام بالإنابة العميد أنور الطراونة، وقائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد حياصات.


واستمع سمو ولي العهد إلى إيجاز عن التمرين، الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التدريبية لدى الطيارين والعاملين في النقل الجوي، وتأهيل عدد من الطيارين الإناث على طائرات "ليتل بيرد" للمشاركة بالواجبات الليلية والنهارية، كسابقة في سلاح الجو الملكي.
ويسعى التمرين لتعزيز قدرة المشاركين على تنفيذ العمليات المشتركة بكفاءة عالية، والتعامل مع الظروف الطارئة من خلال التخطيط والتنفيذ لعمليات البحث والإنقاذ القتالي، والتعاون بين سلاح الجو الملكي، والأجهزة الأمنية.


ونفذ التمرين مرتبات قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، بمشاركة مجموعة الملك عبدالله الثاني للقوات الخاصة، ولواء سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، والشرطة الخاصة في مديرية الأمن العام.

 


وسلم سمو ولي العهد في نهاية التمرين الشهادات لخريجي الدورة.
وحضر التمرين عدد من كبار ضباط القوات المسلحة ومديرية الأمن العام، وملحقون عسكريون معتمدون لدى المملكة. --(بترا)



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